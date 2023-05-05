Експосадовця МОЗ судитимуть за схвалення неефективних ліків проти COVID-19

Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту щодо експосадовця Міністерства охорони здоров'я, який зареєстрував ліки проти COVID-19, ефективність яких не була доведена.

Підозрюваний обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та був співголовою робочої групи при державній реєстрації лікарських засобів.

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Як з'ясували правоохоронці, експосадовець МОЗ порушив процедуру реєстрації ліків: підписав рекомендації для держреєстрації китайського препарату.

Що відомо про реєстрацію неефективного препарату

Водночас Державний експертний центр МОЗ не рекомендував ці ліки, адже в інших країнах препарат зареєстровано як натуральний продукт/традиційний лікарський засіб. Тобто це – біологічно активна добавка (БАД).

Виготовляли ліки в одній з країн Східної Азії. Їх застосовують при застуді та терапії COVID-19.

Попри це, лікарський препарат був внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України та допущений на внутрішній український ринок,

– зазначили у прокуратурі.

Підозрюваний – Олександр Комаріда