Експосадовця МОЗ судитимуть за схвалення неефективних ліків проти COVID-19

5 травня 2023, 15:24
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Джерело:

Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту щодо експосадовця Міністерства охорони здоров'я, який зареєстрував ліки проти COVID-19, ефективність яких не була доведена.

Підозрюваний обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та був співголовою робочої групи при державній реєстрації лікарських засобів.

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Як з'ясували правоохоронці, експосадовець МОЗ порушив процедуру реєстрації ліків: підписав рекомендації для держреєстрації китайського препарату.

Що відомо про реєстрацію неефективного препарату

Водночас Державний експертний центр МОЗ не рекомендував ці ліки, адже в інших країнах препарат зареєстровано як натуральний продукт/традиційний лікарський засіб. Тобто це – біологічно активна добавка (БАД).

Виготовляли ліки в одній з країн Східної Азії. Їх застосовують при застуді та терапії COVID-19.

Попри це, лікарський препарат був внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України та допущений на внутрішній український ринок,
– зазначили у прокуратурі.

Підозрюваний – Олександр Комаріда 

  • У повідомленні прокуратури не вказують ім'я підозрюваного. Однак, найімовірніше мова про Олександра Комаріду.
  • Його звільнили з міністерства 8 лютого 2023 року. Того ж місяця йому було повідомлено про підозру у незаконній реєстрації іноземних ліків сумнівної якості.
  • Зазначимо, що Олександр Комаріда був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ. У 2021 році його призначили першим заступником міністра охорони здоров'я.  
Автор: Анастасія Лукашевська