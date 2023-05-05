Експосадовця МОЗ судитимуть за схвалення неефективних ліків проти COVID-19
Джерело:Київська міська прокуратура
Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту щодо експосадовця Міністерства охорони здоров'я, який зареєстрував ліки проти COVID-19, ефективність яких не була доведена.
Підозрюваний обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та був співголовою робочої групи при державній реєстрації лікарських засобів.
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Як з'ясували правоохоронці, експосадовець МОЗ порушив процедуру реєстрації ліків: підписав рекомендації для держреєстрації китайського препарату.
Що відомо про реєстрацію неефективного препарату
Водночас Державний експертний центр МОЗ не рекомендував ці ліки, адже в інших країнах препарат зареєстровано як натуральний продукт/традиційний лікарський засіб. Тобто це – біологічно активна добавка (БАД).
Виготовляли ліки в одній з країн Східної Азії. Їх застосовують при застуді та терапії COVID-19.
Попри це, лікарський препарат був внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України та допущений на внутрішній український ринок,
– зазначили у прокуратурі.
Підозрюваний – Олександр Комаріда
- У повідомленні прокуратури не вказують ім'я підозрюваного. Однак, найімовірніше мова про Олександра Комаріду.
- Його звільнили з міністерства 8 лютого 2023 року. Того ж місяця йому було повідомлено про підозру у незаконній реєстрації іноземних ліків сумнівної якості.
- Зазначимо, що Олександр Комаріда був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ. У 2021 році його призначили першим заступником міністра охорони здоров'я.