Как понять, что вам пора отдохнуть: доказательные психологические тесты
Источник:Frontiersin
Даже короткий отпуск помогает снизить уровень стресса, риск депрессии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, восстановить работоспособность. А если не отдыхать, можно заработать выгорание и хронический стресс. Кроме того, постоянную работу от 55 часов в неделю без полноценного отдыха связывают с преждевременной смертью от инфаркта или инсульта.
Уйти в отпуск бывает трудно, даже когда очень хочется, например, если на работе в разгаре важный проект или отдых возможен только за свой счет. Но иногда перерыв необходим. Вот как это понять.
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Как оценить усталость
Врачи и ученые часто используют опросники, вроде шкалы тяжести и усталости тяжести и усталости – она помогает оценить уровень усталости, в частности, у пациентов с некоторыми заболеваниями, например рассеянным склерозом и системной красной волчанкой.
Эту же шкалу можно использовать и для самоотчета, чтобы оценить влияние усталости на повседневную жизнь. В опроснике девять утверждений, с которыми респонденты могут согласиться или нет, предоставив цифру по шкале от 1 до 7: 1 совсем не согласен, 7 полностью согласен. Чем выше средний балл, тем быстрее надо бронировать путевку в санаторий или хотя бы место на собственном диване.
Вот еще несколько тестов, которые помогут оценить усталость.
- Шкала психологического стресса. Человеку предлагают ответить на 25 вопросов об ощущениях от работы и жизни, физическое и моральное состояние: например, часто ли он сталкивается с перегрузкой на работе, забывает поесть, чувствует боль в спине и шее. В результате тест выдает оценку уровня стресса. Стресс и усталость взаимосвязаны, и, если тест показывает высокий уровень стресса, отпуск может быть полезным.
- Тест "Самочувствие, активность, настроение", в нем 30 вопросов. Участнику предлагают оценить свое состояние: бодрый он или уставший, заинтересован или пассивный. Тест оценивает физическое и моральное состояние, уровень активности и настроения. У человека, отдохнувшего, оценки самочувствия, активности и настроения обычно примерно одинаковые, а у уставшего снижены оценки самочувствия и активности.
Выгорание
Если долго пренебрегать отдыхом, усталость и стресс накапливаются, и так может возникнуть эмоциональное истощение или выгорание. О них сигнализируют:
- тревога;
- апатия;
- постоянно плохое настроение, раздражительность;
- ощущение безнадежности и бессилия;
- слезливость и нервозность;
- головные боли;
- изменение аппетита и пищевых привычек;
- проблемы со сном;
- боль в мышцах;
- прокрастинация, снижение продуктивности, циничное отношение к работе.
Если вы чувствуете эти симптомы, это тоже повод задуматься об отдыхе. Выгорание не лечится отпуском, но отдых во время такого состояния полезен: он помогает оторваться от рабочих проблем и снизить риск возникновения депрессии. Чтобы не доводить до выгорания, отдыхать нужно регулярно, а не работать на износ и отсыпаться в отпуске.
Итак, чтобы распознать усталость, нужно следить за своим состоянием, а если сомневаетесь, нужен ли отдых, – проходить психологические тесты. В интернете есть другие методы оценки усталости, например тесты с оптическими иллюзиями. Но им не всегда можно доверять.