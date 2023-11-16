Когда можно выходить в декрет: опровергаем фейки о новом приказе

Российские медиа распространили информацию, что приказ Министерства здравоохранения Украины позволит работодателям заставлять беременную работать до последнего дня перед родами.

Только правительство приняло новые изменения относительно декрета беременных женщин, как российские телеграмм-каналы начали манипулировать и распространять дезинформацию.

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В сообщениях пишут, что беременные сами теперь будут решать, когда уходить в декретный отпуск. Это означает, что работодатель может заставить беременную женщину работать до последнего дня перед родами.

Когда женщина может и ты в декрет

18 октября 2023 года Министерство здравоохранения Украины выдало приказ об изменениях в "Порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения". О таких изменениях 11 ноября 2023 года в телемарафоне также рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

Теперь женщина сможет сама выбрать, идти ли ей в отпуск на 30 неделе беременности и определить дату его начала. Для этого женщине нужно подать заявку врачу, ведущему ее беременность о том, что она продолжает работать после 30 недели беременности. В заявке женщина указывает дату, с которой должно быть сформировано медицинское заключение о временной нетрудоспособности врача.

Раньше женщины, которые были на 30 неделе беременности и наблюдались у врача, получали от него медицинское заключение о временной нетрудоспособности по категории "беременность и роды". После получения такого медицинского заключения женщина обязана была уходить в декретный отпуск.

Беременные могли продолжить работать по желанию, но тогда количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось на столько дней, сколько она работала. Размер пособия в таком случае также уменьшался, ведь зависел от количества дней отпуска.

Ложь россиян

В то же время, российские телеграмм-каналы манипулируют и заявляют, что работодатель заставит женщину работать до последнего дня перед родами. На самом же деле старые правила остаются и женщина может по собственному желанию выйти в декретный отпуск с 30 недели беременности. Новые изменения не повлияют на общую продолжительность декретного отпуска. Денежная помощь также останется в размере, компенсирующем 100% средней заработной платы за весь период декретного отпуска.

Таким образом, россияне лишь пытаются дискредитировать систему здравоохранения и показать, что все изменения вроде бы происходят не в пользу украинцев, а для их вреда.

В июле 2023 года Верховная Рада также приняла законопроект №9271 об особенностях использования отпуска по беременности и родам. По желанию и в случае медицинских противопоказаний часть отпуска, а именно 70 дней, предусмотренных родам, можно перенести и использовать уже после родов. Длительность отпуска составляет не более 126 календарных дней и 140 дней в случае рождения двух и более детей или осложненных родов.

Автор: Елизавета Ткаченко