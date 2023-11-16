Коли можна виходити в декрет: спростовуємо фейки про новий наказ

Російські медіа поширили інформацію, нібито наказ Міністерства охорони здоров’я України дозволить роботодавцям змушувати вагітну працювати до останнього дня перед пологами.

Тільки-но уряд ухвалив нові зміни щодо декрету вагітних жінок, як російські телеграм-канали почали маніпулювати та поширювати дезінформацію.

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У повідомленнях пишуть, що вагітні самі тепер вирішуватимуть, коли йти в декретну відпустку. Це нібито означає, що роботодавець може змусити вагітну жінку працювати до останнього дня перед пологами.

Коли жінка може й ти в декрет

18 жовтня 2023 року Міністерство охорони здоров’я України видало наказ про зміни до "Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я". Про такі зміни 11 листопада 2023 року в телемарафоні також розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

Відтепер жінка зможе сама обрати, чи йти їй у відпустку на 30 тижні вагітності та визначити дату її початку. Для цього жінці потрібно подати заявку лікарю, який веде її вагітність про те, що вона продовжує працювати після 30 тижня вагітності. У заявці жінка зазначає дату, з якої має бути сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність від лікаря.

Раніше жінки, які були на 30 тижні вагітності та спостерігалися в лікаря, отримували від нього медичний висновок про тимчасову непрацездатність за категорією "вагітність і пологи". Після отримання такого медичного висновку жінка зобов’язана була йти в декретну відпустку.

Вагітні могли продовжити працювати за бажанням, але тоді кількість днів відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами зменшувалася на стільки днів, скільки вона працювала. Розмір допомоги в такому випадку також зменшувався, адже залежав від кількості днів відпустки.

Брехня росіян

Водночас російські телеграм-канали маніпулюють та заявляють, що роботодавець змусить жінку працювати до останнього дня перед пологами. Насправді ж старі правила залишаються і жінка може за власним бажанням вийти в декретну відпустку з 30 тижня вагітності. Нові зміни не вплинуть на загальну тривалість декретної відпустки. Грошова допомога також залишиться в розмірі, який компенсує 100% середньої заробітної плати за весь період декретної відпустки.

У такий спосіб росіяни лише намагаються дискредитувати систему охорони здоров’я та показати, що всі зміни начебто відбуваються не на користь українцям, а для їхньої шкоди.

У липні 2023 року Верховна Рада також ухвалила законопроєкт № 9271 щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. За бажанням та в разі медичних протипоказань частина відпустки, а саме 70 днів, які передбачені до пологів, можна перенести та використати вже після пологів. Загальна тривалість відпустки складає не більше 126 календарних днів та 140 днів у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів.

Авторка: Єлизавета Ткаченко