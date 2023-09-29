Лучшее время для зачатия: что такое овуляция и как ее определить

В репродуктивном возрасте каждый месяц женский организм готовится к беременности. Это называется менструальным циклом. Его фазы подмечают колебания количества гормонов и изменений, происходящих в матке и яичниках женщины.

Что такое овуляция

Овуляция – фаза внутри менструального цикла, когда зрелая яйцеклетка выходит из яичника. Резко повышается уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ), стимулирующего разрыв фолликула на поверхности яичника, и высвобождается яйцеклетка.

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Обычно овуляция происходит на 14-й день 28-дневного цикла, то есть через две недели после первого дня менструации. Но у многих женщин цикл более короткий или длинный. Считать можно и так: овуляция наступает за четыре дня до или после середины цикла. Не запутаться в этих датах помогут программы отслеживания циклов или обычные календари.

Как определить овуляцию

Иногда овуляцию можно измерить другими способами. Перед ее наступлением вагинальные выделения становятся более редкими, прозрачными, эластичными, а затем – густыми и мутными. К тому же, врачи советуют измерять базальную температуру (температуру тела сразу после сна), записывать результаты в виде графика и искать закономерности.

У многих женщин прямо перед овуляцией базальная температура падает, а при движении яйцеклетки по трубам резко возрастает. Так что 2 – 3 дня после такого спада и считаются более "плодородными". Метод не идеален, потому что температура может изменяться и по другим причинам.

Для тех, кто берет беременность под контроль, в аптеках продают тесты на овуляцию. Они определяют уровень лютеинизирующего гормона. А смотрятся и работают они так же как тесты на беременность.

Как повысить шансы на беременность

Чтобы повысить шансы на зачатие лучше заниматься сексом не только в день овуляции, но еще в течение пяти дней до этого. Яйцеклетка живет 12 – 24 часа, а сперматозоиды сохраняются в женских половых путях 3 – 5 дней. Забеременеть проще всего, если яйцеклетка выйдет в трубы, а сперматозоиды уже ее там будут ждать.

По тем же причинам – сперматозоиды могут надолго задержаться в организме женщины – не следует пользоваться календарем для контрацепции. Есть миф, что во время месячных забеременеть нельзя. Но если ранняя овуляция (до 13 дня цикла), сперматозоиды остались живы и на седьмой день, а месячные длятся более недели, то встреча яйцеклетки и сперматозоида вполне реальна.