Кофе улучшает здоровье печени

Группа ученых из США нашла еще одно доказательство того, что любимый многими напиток способствует здоровью печени, уменьшая жесткость ее тканей.

Новое исследование кофе

Специалисты проанализировали данные 4,5 тысячи взрослых американцев, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) и проходивших эластометрию – метод диагностики, позволяющий установить степень фиброза печени по измерению эластичности ее ткани.

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Кофе полезен для печени

Ученые не нашли связи между потреблением кофе и показателями ожирения печени, но обнаружили его влияние на жесткость тканей этого органа. У тех, кто выпивал от трех и более чашек в день, показатели жесткости были втрое ниже по сравнению с теми, кто употребляет меньше кофе или не пьет его совсем. Кроме того, у кофеманов существенно более низкий риск развития прогрессирующего фиброза печени.

У кофе без кофеина такого профилактического эффекта не обнаружили, отметили авторы исследования. Они предположили, что в основе механизма связи свойства кофеина.

Другие исследования

Ранее обширное исследование с участием почти полумиллиона жителей Великобритании подтвердило , что три и более чашек кофе в день снижают вероятность развития хронических заболеваний печени на 20%. Риск смертности от этих патологий у кофеманов на 49% ниже. Наибольшую пользу имеет натуральный молотый кофе. Растворимые напитки без содержания кофеина также обладают профилактическим эффектом, но уже в меньшей степени.