Кофе без кофеина: полезнее и может ли заменить вам любимый напиток

Если вы очень любите кофе и заботитесь о своем здоровье, вы точно хотя бы раз в жизни задумывались над тем, чтобы перейти на кофе без кофеина.

Однако действительно ли этот кофе полностью лишен кофеина и это более полезный способ пить любимый напиток, рассказываем дальше.

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Что нужно знать о кофе без кофеина

Кофе без кофеина – это кофе из кофейных зерен, из которых "убрали" не менее 97% кофеина.

К примеру, зерна могли промыть в специальном растворе. Также кофеин избавляется с помощью углекислого газа или специального угольного фильтра. Этот метод декофенации известен как Swiss Water.

Или такой же кофе без кофеина по вкусу, как обычный

Питательная ценность кофе без кофеина ничем не отличается от классического кофе.

Однако декофенация может влиять на вкус и запах – они становятся более мягкими. Но вам тоже будет нравиться и аромат – фактически такой же, как у обычного кофе.

Но нельзя сказать, что кофе без кофеина не содержит этого вещества, ведь в нем содержится примерно 3 миллиграмма кофеина на чашку.

Для сравнения, в классическом кофе – примерно 70 – 140 миллиграмм кофеина. В зависимости от типа кофе и размера чашки.

Полезен ли кофе без кофеина

В кофе содержится много антиоксидантов и питательных веществ. Это не меняется в отношении кофе без кофеина.

Ведь кофе является самым большим источником антиоксидантов для людей, если их рацион не совсем полезен и они придерживаются так называемой американской "диеты" с большим количеством красного мяса и полуфабрикатов.

Кофе без кофеина имеет столько же антиоксидантов, что и классический.

Но, конечно, нельзя ставить знак равенства между кофе с кофеином и без. Прежде всего потому, что она не будет иметь такого стимулирующего эффекта на нашу нервную систему, а зачастую ради этого люди ее и употребляют.

Так что взбодриться кофе без кофеина вам не поможет.

Кому советуют употреблять кофе без кофеина

Нужно помнить, что норма для взрослых не более 400 миллиграммов кофеина в сутки. Все, что выше этого показателя, может привести к повышенному артериальному давлению и проблемам со сном.

Но бывают случаи, когда кофеин противопоказан человеку, в частности:

человек принимает таблетки, взаимодействующие с кофеином;

человек очень чувствителен к кофеину.

людям с тревожностью и бессонницей.

В этих случаях однозначно лучше перейти на декофеиновый кофе. Также кофе советуют употреблять осторожнее беременным женщинам и кормящим грудью.