Создали клей для мозга: что это и для чего

Ученые разработали новый биоматериал для восстановления твердой мозговой оболочки. Это решение может заменить существующие сейчас методы и имеет потенциал повлиять на практику нейрохирургии.

Открытие принадлежит биоинженерам из Института биологической инженерии Висса при Гарвардском университете и ученым из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона (SEAS).

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Почему это важно

Твердая мозговая оболочка, которая покрывает центральную нервную систему, играет важную роль в защите головного и спинного мозга. Утечка спинномозговой жидкости из-за повреждения или хирургические процедуры может создать серьезные проблемы для пациентов, а новый биоматериал под названием "Dural Tough Adhesive" (DTA) – демонстрирует превосходные характеристики по сравнению с имеющимися герметиками.

Перспектива открытия

Ученые уже испытали на животных моделях in vivo и тканях человеческого происхождения ex vivo. Исследования показали, что DTA обладает высокой прочностью и устойчивостью к повышенному внутричерепному давлению.

Также DTA продемонстрировал более низкую частоту утечек и лучшую адгезию к твердой мозговой оболочке, чем его предшественники.

Ученые убеждены, что их открытие открывает новые перспективы для нейрохирургии и предлагает более эффективные и безопасные решения для восстановления твердой мозговой оболочки.

Эти данные могут способствовать развитию биоматериалов и применению их в различных областях медицины, включая регенеративную медицину.