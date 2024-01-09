Киевлян просят снова носить маски в общественных местах

Жителей Киева просят вернуться в масочный режим в местах скопления людей. Это делают, чтобы замедлить распространение коронавируса.

В ведомстве отметили, что во многих странах зарегистрировано усиление случаев респираторных болезней, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами.

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Возврат масок в Киеве

В связи с этим глава Всемирной организации здравоохранения призвал граждан снова соблюдать требования маскового режима и дистанции.

В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты,

– подчеркнул Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что в этих обстоятельствах киевлянам нужно вернуться к соблюдению масочного режима в местах, где есть толпы.

"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, который определит врач, своевременно проходить тестирование на COVID-19" , – подчеркнул Поворозник.

Почему нужно носить маску во время вспышки коронавируса

Ношение масок во время вспышки коронавируса является ключевым мероприятием по предотвращению его распространения по нескольким причинам.

Защита от инфецирования. Маски могут уменьшить количество вирусных частиц, которые дыхательные пути вдыхают и выдыхают. Это особенно важно в местах скопления людей, поскольку люди могут переносить вирус, даже не зная об этом.

Поддержание бдительности. Ношение масок является визуальным напоминанием о пандемии и может помочь людям помнить о других важных мерах безопасности, таких как социальное дистанцирование и тщательное мытье рук.

Уменьшение давления на медицинские системы. Маски помогают предотвратить перегрузки медицинских систем из-за замедления распространения вируса, что в результате способствует лучшему уходу за всеми пациентами.

Важно отметить, что маски являются вспомогательными мерами и их следует использовать вместе с другими рекомендациями ВОЗ, такими как социальное дистанцирование и тщательное мытье рук.