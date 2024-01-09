Киян просять знову носити маски у громадських місцях

Мешканців Києва просять повернутись до маскового режиму у місцях скупчення людей. Це роблять, щоб сповільнити поширення коронавірусу.

У відомстві зазначили, що в багатьох країнах зареєстровано посилення випадків респіраторних хвороб, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.

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Повернення масок у Києві

У зв'язку з цим голова Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав громадян знову дотримуватись вимог маскового режиму та дистанції.

У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти,

– наголосив Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Він наголосив на тому, що в цих обставинах киянам потрібно повернутися до дотримання маскового режиму в місцях, де є натовпи.

"Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19", – підкреслив Поворозник.

Чому потрібно носити маску під час спалаху коронавірусу

Носіння масок під час спалаху коронавірусу є ключовим заходом у запобіганню його поширенню з декількох причин.

Захист від зараження. Маски можуть зменшити кількість вірусних частинок, які дихальні шляхи вдихають і видихають. Це особливо важливо в місцях скупчення людей, оскільки люди можуть переносити вірус, навіть не знаючи про це.

Підтримання пильності. Носіння масок є візуальним нагадуванням про пандемію і може допомогти людям пам'ятати про інші важливі заходи безпеки, такі як соціальне дистанціювання та ретельне миття рук.

Зменшення тиску на медичні системи. Маски допомагають запобігти перевантаженням медичних систем через сповільнення поширення вірусу, що в результаті сприяє кращому догляду за всіма пацієнтами.

Важливо зазначити, що маски є допоміжними заходами і їх потрібно використовувати разом з іншими рекомендаціями ВООЗ, такими як соціальне дистанціювання і ретельне миття рук.