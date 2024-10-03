Ворвался в фуру на ходу: в Киеве мужчина спас водителя, который потерял сознание за рулем

В Киеве у водителя фуры случился эпилептический приступ за рулем. Он потерял сознание, а транспорт продолжил движение.

Инструктор благотворительного фонда "Соломенские котики" Максим стал свидетелем происшествия и сразу понял, что что-то не так. Он ворвался в фуру на ходу, остановил ее и оказал водителю помощь, сообщили на странице фонда.

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Инструктор спас жизнь водителю и другим участникам движения

Инцидент произошел 1 октября возле хаба благотворительного фонда "Соломенские котики". Инструктор Максим увидел, как фура продолжала движение, таранив другие машины.

Сегодня возле нашего хаба произошло ДТП. У водителя фуры во время дороги произошла эпилепсия и он потерял сознание,

– рассказали.

На видео видно, что мужчина ворвался в кабину фуры и остановил ее. Он также оказал помощь водителю. К счастью, состояние пострадавшего удалось стабилизировать до приезда скорой.

Инструктор Максим оказал помощь водителю, который потерял сознание: смотрите видео

В который раз мы убеждаемся, что критическая ситуация может произойти в любой момент. Мы должны быть готовы всегда,

– отметили "Соломенские котики".

Отметим, что владеть базовыми знаниями домедицинской помощи важно для любого человека. А особенно в условиях войны. В то же время многие украинцы до сих пор не знают, как правильно оказывать помощь при эпилепсии.

Как оказать помощь при эпилепсии: советы Минздрава

Положите человека в стабильное боковое положение, зафиксируйте время начала судорог;

Подложите под голову что-то мягкое и ослабьте тесные элементы одежды;

Категорически запрещено вводить посторонние предметы в рот человека (а тем более прокалывать ему язык или пытаться вытянуть его руками). Язык не западет в горло, эти методы не имеют смысла – они не помогают, а травмируют;

Большинство приступов длятся не более двух минут, поэтому оставайтесь рядом и наблюдайте за состоянием человека;

Если состояние человека не улучшается в течение 5 минут или они повторяются – вызывайте "скорую" по номеру 103.



Как действовать во время эпилепсии / Минздрав