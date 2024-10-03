Увірвався в фуру на ходу: у Києві чоловік врятував водія, який знепритомнів за кермом

У Києві у водія фури трапився епілептичний напад за кермом. Він знепритомнів, а транспорт продовжив рух.

Інструктор благодійного фонду "Солом'янські котики" Максим став свідком події й одразу зрозумів, що щось не так. Він увірвався у фуру на ходу, зупинив її та надав водію допомогу, повідомили на сторінці фонду.

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Інструктор врятував життя водію та іншим учасникам руху

Інцидент стався 1 жовтня біля хабу благодійного фонду "Солом'янські котики". Інструктор Максим побачив, як фура продовжувала рух, таранивши інші автівки.

Сьогодні біля нашого хабу сталася ДТП. У водія фури під час дороги сталася епілепсія та він втратив свідомість,

– розповіли.

На відео видно, що чоловік увірвався в кабіну фури та зупинив її. Він також надав допомогу водієві. На щастя, стан постраждалого вдалося стабілізувати до приїзду швидкої.

Інструктор Максим надав допомогу водію, який втратив свідомість: дивіться відео

В котрий раз ми переконуємося, що критична ситуація може статися в будь-який момент. Ми маємо бути готові завжди,

– наголосили "Солом'янські котики".

Зазначимо, що володіти базовими знаннями домедичної допомоги важливо для будь-якої людини. А особливо в умовах війни. Водночас багато українців досі не знають, як правильно надавати допомогу під час епілепсії.

Як надати допомогу під час епілепсії: поради МОЗ

Покладіть людину в стабільне бокове положення, зафіксуйте час початку судом;

Підкладіть під голову щось м'яке та послабте тісні елементи одягу;

Категорично заборонено вводити сторонні предмети до рота людини (а тим паче проколювати їй язик чи намагатися витягнути його руками). Язик не западе у горло, ці методи не мають сенсу – вони не допомагають, а травмують;

Більшість нападів тривають не більше двох хвилин, тож залишайтеся поруч і спостерігайте за станом людини;

Якщо стан людини не покращується впродовж 5 хвилин або вони повторюються – викликайте "швидку" за номером 103.



Як діяти під час епілепсії / МОЗ