Увірвався в фуру на ходу: у Києві чоловік врятував водія, який знепритомнів за кермом
Джерело:"Солом'янські котики"
У Києві у водія фури трапився епілептичний напад за кермом. Він знепритомнів, а транспорт продовжив рух.
Інструктор благодійного фонду "Солом'янські котики" Максим став свідком події й одразу зрозумів, що щось не так. Він увірвався у фуру на ходу, зупинив її та надав водію допомогу, повідомили на сторінці фонду.
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Інструктор врятував життя водію та іншим учасникам руху
Інцидент стався 1 жовтня біля хабу благодійного фонду "Солом'янські котики". Інструктор Максим побачив, як фура продовжувала рух, таранивши інші автівки.
Сьогодні біля нашого хабу сталася ДТП. У водія фури під час дороги сталася епілепсія та він втратив свідомість,
– розповіли.
На відео видно, що чоловік увірвався в кабіну фури та зупинив її. Він також надав допомогу водієві. На щастя, стан постраждалого вдалося стабілізувати до приїзду швидкої.
Інструктор Максим надав допомогу водію, який втратив свідомість: дивіться відео
В котрий раз ми переконуємося, що критична ситуація може статися в будь-який момент. Ми маємо бути готові завжди,
– наголосили "Солом'янські котики".
Зазначимо, що володіти базовими знаннями домедичної допомоги важливо для будь-якої людини. А особливо в умовах війни. Водночас багато українців досі не знають, як правильно надавати допомогу під час епілепсії.
Як надати допомогу під час епілепсії: поради МОЗ
- Покладіть людину в стабільне бокове положення, зафіксуйте час початку судом;
- Підкладіть під голову щось м'яке та послабте тісні елементи одягу;
- Категорично заборонено вводити сторонні предмети до рота людини (а тим паче проколювати їй язик чи намагатися витягнути його руками). Язик не западе у горло, ці методи не мають сенсу – вони не допомагають, а травмують;
- Більшість нападів тривають не більше двох хвилин, тож залишайтеся поруч і спостерігайте за станом людини;
- Якщо стан людини не покращується впродовж 5 хвилин або вони повторюються – викликайте "швидку" за номером 103.