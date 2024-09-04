В Киеве вводят карантин - амброзия угрожает жизни киевлян - Здоровье 24
4 сентября 2024, 15:03Читати новину українською
В столице вводят карантин. Это связано с растением, которое может вызвать аллергическую реакцию.
В Киеве объявили карантин из-за амброзии. Это предусматривает комплекс специальных мероприятий.
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Что известно о карантине в Киеве
Карантин охватит всю территорию столицы. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Что такое амброзияПыльца амброзии вызывает аллергический ринит (сенную лихорадку). Амброзия полыннолистная – один из самых опасных сорняков-аллергенов, распространение которой на территории Украины началось в 1960-1970-х годах из Крыма. В начале XXI в. амброзия распространилась на значительной территории Украины и на юго-западе России.
Внедрение карантина предусматривает определенные меры. В частности:
- Уничтожение амброзии путем вырывания и сжигания.
- При сильном засорении – скашивание или вырывание с корнями.
- Создание растительных группировок из многолетних трав, способных подавлять амброзию.
- Использование химических средств борьбы, разрешенных в Украине.