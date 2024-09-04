Київ запроваджує карантин через небезпечну рослину
4 вересня 2024, 15:03Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У столиці запроваджують карантин. Це пов'язано із рослиною, яка може викликати алергічну реакцію.
У Києві оголосили карантин через амброзію. Це передбачає комплекс спеціальних заходів.
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Що відомо про карантин в Києві
Карантин охопить всю територію столиці. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Що таке амброзіяПилок амброзії викликає алергічний риніт (сінну гарячку). Амброзія полинолиста – один з найнебезпечніших бур'янів-алергенів, розповсюдження якої на території України почалося в 1960-1970-х роках з Криму. На початку XXI ст. амброзія поширилась на значній території України та на південному заході Росії.
Впровадження карантину передбачає певні заходи. Зокрема:
- Знищення амброзії шляхом виривання та спалювання.
- При сильному засміченні – скошування або виривання з корінням.
- Створення рослинних угруповань із багаторічних трав, що здатні пригнічувати амброзію.
- Використання хімічних засобів боротьби, дозволених в Україні.