Київ запроваджує карантин через небезпечну рослину

4 вересня 2024, 15:03
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Автор: Вікторія Кульженко

Джерело:

КМДА

У столиці запроваджують карантин. Це пов'язано із рослиною, яка може викликати алергічну реакцію.

У Києві оголосили карантин через амброзію. Це передбачає комплекс спеціальних заходів. 

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Що відомо про карантин в Києві

Карантин охопить всю територію столиці. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Що таке амброзія 

Пилок амброзії викликає алергічний риніт (сінну гарячку). Амброзія полинолиста – один з найнебезпечніших бур'янів-алергенів, розповсюдження якої на території України почалося в 1960-1970-х роках з Криму. На початку XXI ст. амброзія поширилась на значній території України та на південному заході Росії.

Впровадження карантину передбачає певні заходи. Зокрема:

  • Знищення амброзії шляхом виривання та спалювання.
  • При сильному засміченні – скошування або виривання з корінням.
  • Створення рослинних угруповань із багаторічних трав, що здатні пригнічувати амброзію.
  • Використання хімічних засобів боротьби, дозволених в Україні.