По новым данным Минздрава, сегодня к ослаблению карантина готовы Киев и Винницкая область.

Обновленные показатели опубликовала пресс-служба Минздрава. Так, число областей с широким распространением коронавирусной инфекции сократилось с девяти до восьми.

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Закарпатская и Черновицкая области, кроме чрезмерной негативной динамики (более 10%), имеют загруженность коек более 50% (соответственно, 59,64% и 51,54 %). В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровненская области.

Также Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская нарушили второстепенный показатель – охват тестированием.

Напомним, признаками эпидемической ситуации в регионах являются: инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, а также количество ПЦР и ИФА-тестов. На основе этих показателей принимаются решения по ослаблению карантинных ограничений.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 37 241 случай заражения коронавирусом, 1012 человек умерли от осложнений, 16 642 человека выздоровели.



Анализ эпидемической ситуации в Украине 22 июня / Скриншот со страницы Минздрава

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