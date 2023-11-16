Случай один на миллион: женщина вынашивает двоих детей в разных матках

32-летняя американка Келси Гетчер вскоре родит двух малышей. И казалось бы ничего особенного, но и сама женщина, и ее беременность, и будущие роды, произвели настоящий фурор в мире медицины. У женщины редкая аномалия – две матки.

Келси Гетчер с 17 лет знала, что у нее двойная матка, а точнее – две совершенно разные функциональные матки. Это редкая аномалия, встречающаяся менее чем у 0,3% женщин во всем мире.

Смотрите также У современных женщин месячные чаще, чем у предков: в чем причина

При этом никакого дискомфорта Келси в связи с диагнозом не испытывала. Более того, она уже родила троих детей. Несмотря на то, что женщины, имеющие двойную матку, часто имеют осложненную беременность, у Келси все три прошли хорошо, малыши родились здоровыми и доношенными.

Близнецы выбрали разные матки

Впрочем, на этот раз ситуация иная: на плановом обследовании УЗИ на 8-й неделе женщина узнала, что на этот раз у нее родится двойня, причем каждый плод развивается в своей матке.



Близнецы развиваются в разных утробах / Фото из инстаграммы Келси Гетчер

Вероятность такого развития событий оценивается примерно в 1 на 50 миллионов случаев. Все обследования показывают, что оба ребенка чувствуют себя хорошо.

На УЗИ визуализируются два ребенка / Фото из инстаграммы Келси Гетчер

Как будут проходить роды

Женщина надеется родить естественным путём. Впрочем, дело в том, что матки сокращаются в разное время, поэтому разница между рождением детей может составлять минуты, часы или даже дни.

Поэтому, вероятно, роды могут быть кесаревыми: для одной дочери или обоих – в зависимости от того, как будут развиваться события.

Женщина заверила, что ей не страшно и она уже ждет встречи со своими девочками.