В Черкасской области объявили 2-месячный карантин из-за случая смертельной болезни

В городе Смела, что в Черкасской области, были введены карантинные мероприятия продолжительностью два месяца в связи с регистрацией случая бешенства у лисы, которая напала на местного жителя.

Карантин из-за бешенства

После лабораторного подтверждения бешенства у лисы, которая имела контакт с человеком, в Смеле был объявлен карантин на два месяца.

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Мужчине, которого укусило инфицированное животное, предоставляют антирабические прививки в травмпункте КНП "Смелянская городская больница".

По словам главного государственного санитарного врача Черкасской области Владимира Папача, на протяжении последних 20 лет в области был зафиксирован только один случай заражения бешенством. Инцидент произошел в июле 2003 года в Звенигородском районе, когда ребенка покусал зараженный кот. К сожалению, родители игнорировали этот инцидент, и ребенок умер от болезни.

Что известно о бешенстве

Бешенство – инфекционное заболевание, передающееся человеку от животных. Ежегодно бешенство становится причиной смерти для 60 тысяч человек. Подавляющее большинство смертельных случаев – до 99% – происходит в результате укусов зараженных собак.

Когда клинические признаки бешенства проявляются, шансы спасение пациента крайне малы. Зарегистрировано всего 25 случаев выживания после того, как вирус закрепился в центральной нервной системе, эффективного лечения на такой стадии не существует. Однако после укуса инфицированного животного можно предотвратить развитие болезни с помощью постэкспозиционной профилактики (ПЭП), которая включает немедленное введение специальной сыворотки.

Симптомы бешенства. Первые признаки бешенства: повышение температуры, боль, покалывание и непривычное ощущение жжения в области укуса. Затем вирус начинает распространяться по центральной нервной системе. Инкубационный период, иногда от момента заражения до появления первых симптомов, варьируется от одной недели до года и зависит от места укуса и количества вируса. В среднем этот период составляет 2 – 3 месяца.

При буйной форме бешенства после начальных признаков возникают гиперактивность, возбуждение, страх воды, а затем наступает смерть от остановки сердца и дыхания. При паралитической форме мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса, и человек впадает в кому, из которой уже не просыпается. От появления симптомов до смерти обычно проходит от одной до двух недель.