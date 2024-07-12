Почему не стоит слушать музыку перед сном

Исследование опровергает распространенное мнение, что музыка оказывает благоприятное влияние на людей перед сном. Ученые обнаружили, что мелодии могут нарушать сон, как минимум, у части людей.

Музыка может влиять на засыпание и качество сна. Обычно ученые сообщают о ее положительном влиянии. Американский Фонд изучения сна указывает, что на влияние музыки на сон могут влиять личные предпочтения человека.

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В целом эксперты считают, что это должна быть спокойная музыка или произведения, желательно, чтобы ее ритм не превышал 60 – 80 ударов в минуту. О положительном действии музыки на сон в основном известно из исследований, в которых данные были получены со слов участников.

Новое исследование влияния музыки на сон

В новом исследовании ученые оценили сон объективно. Его авторы показали, что на часть людей музыка может иметь противоположное – то есть негативное – влияние.

Наш головной мозг продолжает обрабатывать музыку, даже когда она не играет, в частности во время сна. Каждый знает, что слушать музыку приятно. Молодые люди часто слушают ее перед сном. Но порой хорошего становится слишком много. Чем больше вы слушаете, тем быстрее вы подхватите навязчивый мотив, который не оставит вас во время сна. Когда так случается, качество сна может страдать,

– рассказал Майкл Скаллин, профессор Бейлорского университета, соавтор исследования.

В первой части исследования приняли участие 209 человек. Они ответили на ряд вопросов о своем качестве сна и привычках, связанные с прослушиванием музыки. В том числе они описали, как часто к ним цепляются мелодии, "всплывая" во время засыпания, ночных и утренних пробуждений.

В экспериментальной части исследования оставили 50 человек. Перед сном им проигрывали музыкальные отрывки, которые запоминаются: популярные песни, или их инструментальные версии. Добровольцы спали в условиях лаборатории, характеристики их сна фиксировали с помощью метода полисомнографии.

Музыка может нарушать сон

Кроме этого проводилась запись электроэнцефалограммы и кардиограммы, фиксация движения глаз и сокращения мышц. Эти показатели позволяют с высокой уверенностью говорить о качестве сна. Участники сообщали ученым, или "цеплялись" к ним какие-то из мелодий. Далее исследователи сопоставляли эту информацию с данными качества сна.

У людей, которые продолжали воспроизводить в памяти навязчивые мелодии, чаще, чем у других, возникали сложности с засыпанием, они чаще просыпались от ночных кошмаров и проводили больше времени в состоянии поверхностного сна. Электроэнцефалограмма показала, что у этих людей есть феномен консолидации памяти во сне. То есть, временная память спонтанно активировалась во время сна, чтобы перейти к более длительным ее видам.

Скаллин добавил, что практически все считают, что музыка улучшает сон. Однако теперь очевидно, что даже инструментальная музыка способна ухудшать его у многих людей. Более того, именно она легче привязывалась к участникам исследования.