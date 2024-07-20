Насколько высок риск аутизма у братьев и сестер детей с этим заболеванием

У братьев и сестер детей, страдающих аутизмом, вероятность того, что они сами будут иметь аутизм, составляет около 20%, что примерно в 7 раз выше, чем у младенцев, не имеющих братьев и сестер, страдающих аутизмом.

Врачи констатируют рост заболеваемости аутизмом. Так, по последним оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), аутизмом страдает примерно 1 из 36 детей. А еще в 2011 году эта цифра составляла 1 из 68. Такая тенденция побуждает ученых проводить новые исследования.

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Новое исследование аутизма

Теперь ученые выяснили, как повышается риск у детей в одной семье. Это ключевой вывод новой статьи Салли Озонофф, исследовательницы Института MIND Калифорнийского университета в Дэвисе, и Консорциума исследований младенцев-сиблингов.

Консорциум является совокупностью более 20 исследовательских групп в университетах по всему миру. Салли Озонофф - выдающийся профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук. Она изучала рецидивы аутизма в семьях в течение десятилетий.

Новое исследование основано на большой, разнообразной группе семей в исследовательских центрах по всей территории США, Канады и Великобритании. Оно подтверждает выводы той же исследовательской группы 2011 года о вероятности аутизма у братьев и сестер.

Риск аутизма у детей из одной семьи

Автор исследования отметила, что за последнее десятилетие также произошли изменения в диагностических условиях аутизма. Кроме того, растет осведомленность об аутизме у девочек.

Поэтому было важно понять, влияет ли наличие аутиста в семье (среди детей) на вероятность рецидива. В статье 2011 года частота рецидивов составляла 18,7%, тогда как в новой статье она составляла 20,2% – небольшое, но значительное увеличение.