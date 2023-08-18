7 продуктов, которые незаметно убивают ваше сердце

Многим из нас известно, что наш образ жизни, привычки, особенно те, которые касаются питания, влияют на здоровье сердца. Кардиологи сформировали список самых опасных продуктов, которые следует избегать, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой.

И речь не только о фастфуде, есть множество продуктов, принадлежащих к так называемой "серой" зоне. К примеру, бекон, который хорошие диетологи точно не назовут полезным, фигурирует в популярной кето-диете.

Смотрите также Перестал есть фрукты и овощи: в США врачи диагностировали у мужчины забытую болезнь

7 продуктов, которые вредны для вашего сердца

Конечно, ни один из этих продуктов не убьет вас, если употреблять их время от времени. В то же время кардиологи утверждают, что именно эти продукты они никогда или очень редко употребляют.

Рубленая печень

Доктор Элеонора Левин, кардиолог из Стэнфордского университета, уверяет, что никогда не употребляет печень. По ее словам, печень – это красное мясо, в котором слишком много жира.

А значит, многие насыщенные жиры и трансжиры, которые не только вредны для сердца, но и могут спровоцировать остеопороз. Более того, печень – это орган, который фильтрует токсины, которые остаются в ней.

Сосиски на завтрак

У них много натрия (что способствует повышению кровяного давления), и они являются большим источником насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина,

– убеждает Доктор Элизабет Клодас, кардиолог из Миннеаполиса.

Маргарин

Все обработанные мясные продукты, включая сосиски, ветчину и беконом, классифицированы ВОЗ как канцерогены.

Если вы до сих пор потребляете поддельное сливочное масло, самое время отказаться от этого продукта. Маргарин категорически вреден.

Недавнее исследование показало, что с каждой столовой ложкой маргарина в день люди на 6% чаще умирали в течение 16 лет исследования.

Вместо этого следует добавить в рацион оливковое масло. То же исследование показало, что каждая столовая ложка оливкового масла ассоциировалась с 4%-ным снижением риска смерти.

Стейки

Клинические исследования показали, что потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. Не стоит отказываться от стейка всегда и категорично. Иногда его можно себе позволить, но потреблять слишком часто – не следует.

Бекон

Дело в том, что бекон – это ничто иное, как переработанное красное мясо, содержащее большое количество насыщенных жиров и повышающее уровень плохого холестерина, связанного с повышенным риском инфаркта и инсульта.

Бекон обрабатывается путем "вяления" свинины, что обычно предполагает добавление соли, сахара и нитратов.

Важно ! Большое количество соли (или натрия), используемого при обработке, может повышать кровяное давление и задерживать жидкость в организме, заставляя сердце работать интенсивнее, чтобы ускорить движение крови.

Гипертония является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Жареная во фритюре курица

Здесь все просто: регулярное употребление жареной пищи повышает риск сердечных недугов и инсульта, поскольку увеличивает количество насыщенных и трансжиров в организме.

Эти нездоровые жиры могут повысить уровень ЛПНП (плохого холестерина) и снизить уровень ЛПВП (хорошего холестерина), которые служат строительным материалом для образования жировых отложений (атеросклероза) в кровеносных сосудах организма.

– отмечает доктор Санджай Маниар, кардиолог из Хьюстона.

Лучше приготовить курицу на гриле или запечь ее, не обжаривая во фритюре. Так вы сохраните вкус и не "наедите" лишние калории.

Пончики

Обычно понпухи, донаты жарят в масле, а оно содержит трансжиры. Это делает пончики вредными для сердца.

К тому же трансжиры часто "маскируются" на этикетках как частично гидрогенизированные масла, так что читайте этикетки и избегайте их.