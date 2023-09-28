Какие пары чаще всего занимаются сексом

Психологи опросили 92 пары, которые находятся в романтических отношениях, и выяснили, какие черты имеют те, кто чаще других занимается сексом.

Новое исследование частоты секса

В статье психологи из Норвежского университета естественных и технических наук пишут, что частоту половых актов связывают с рядом факторов, среди которых – продолжительность отношений, их качество и сексуальное удовлетворение. Они хотели узнать, как связь или ее отсутствие между страстью и эмоциональными отношениями ассоциирована с частотой половых контактов пары.

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Авторы отобрали 92 пары добровольцев, которые находятся в романтических отношениях. Все участники были гетеросексуальны. Их возраст варьировался от 19 до 30 лет. Продолжительность партнерства тоже отличалась: от 1 до 9 лет, средняя – 21 месяц.

Психологи опросили волонтеров, насколько они счастливы в паре, близки ли с партнером и насколько верны ему. Исследователи провели структурное моделирование – статистический метод проверки и оценки причинно-следственных связей между структурами данных.

Что влияет на частоту секса в парах

Они отметили, что частота половых актов снижалась по мере увеличения продолжительности отношений. В то же время, доверие и близость не имели никакой связи с регулярным сексом. По словам ведущего автора статьи Тронда Вигго Гронтведта, значение имело только страсть. Однако авторы определили еще один фактор, заметно имевший значение.

Они заметили, что немаловажное значение имеет отношение женщины к случайному сексу. Такая связь может показаться странной, когда речь идет о долгих взаимоотношениях, но психологи нашли этому объяснение. По их мнению, результаты свидетельствуют о том, как сильно женщина разделяет сексуальные и эмоциональные аспекты отношений.

Те женщины, более открытые к случайному сексу, четче проводят границу между этими аспектами, поэтому эмоциональные всплески, такие как бытовая ссора, меньше влияют на их желание заняться сексом. Однако авторы отмечают, что их выводы можно применять только к развитым обществам, где гендерное равенство более выражено.