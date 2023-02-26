Какие напитки лучше пить в сауне

Для многих людей сауна – это способ восстановиться после тяжелого физического труда или тренировки, а также средство для снятия эмоционального напряжения.

Кроме релаксации, в бане есть и другие полезные свойства. К примеру, высокие температуры расширяют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление, поэтому баня может уменьшить риск инфаркта и инсульта.

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Только людям с заболеваниями сердца следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. Потому что высокая температура также увеличивает нагрузку на сердце. Некоторым расслабиться помогает алкоголь, который берут с собой в предбаннике. Объясняем почему это плохой выбор.

Алкоголь в сауне

Пить алкогольные напитки, в частности пиво, в бане нельзя. Они могут быть опасны по нескольким причинам. Из-за жары и влажности организма приходится адаптироваться к новым условиям, но его реакции бывают непредсказуемыми. У человека может начать кружиться голова и даже есть риск обморока.

Алкоголь может привести к нерегулярному сердцебиению и повышению АД. Это может закончиться сердечным приступом, резким скачком кровяного давления (гипертоническим кризом), аритмией и инсультом.

Можно ли пить кофе в бане

Кроме алкоголя нужно избегать кофеинсодержащих напитков, потому что они ускоряют сердцебиение. А из-за высоких температур организм и так под нагрузкой, от чего сердце бьется часто. Поэтому под запретом кофе, зеленый чай, энергетики и газированные напитки с кофеином.

Что можно пить в сауне

Когда паритесь и выходите в предбаннике на перерыв, лучше выпить обычной воды комнатной температуры. Еще можно компот из сухофруктов, чай без кофеина, например травяной. После бани нужно выпить два – четыре стакана прохладной воды, чтобы восстановить водный баланс.

Что еще нельзя делать в сауне