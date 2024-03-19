Почему возникает вздутие живота и метеоризм

Газы - нормальная часть жизни человека и естественный побочный продукт здоровой пищеварительной системы. Но иногда газов выделяется слишком много, что может свидетельствовать о проблемах с желудком.

Почему образуются газы

Большинство из людей пукают до 20 раз в день, кажется, это очень много. Но на самом деле большинство газов не имеют запаха и относительно незаметны. Сам по себе метеоризм является нормальным явлением, но в некоторых случаях он может быть признаком проблем со здоровьем.

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Большинство газов, которые мы выпускаем, – проглоченный воздух. В течение дня, когда мы едим и пьем, мы также заглатываем воздух. Другие газы вырабатываются в пищеварительном тракте во время расщепления пищи.

В основном газы состоят из веществ без запаха, таких как углекислый газ, кислород, азот, водород и иногда метан. Неприятный запах часто связан с небольшим количеством серосодержащих газов, образующихся при расщеплении пищи.

Из-за чего мы можем пукать больше нормы

Чрезмерный метеоризм или неприятный запах могут быть вызваны тем, что человек глотает воздух или ест трудно перевариваемую пищу,.

Также причина может быть в побочном эффекте некоторых лекарств, например:

нестероидные противовоспалительные препараты;

некоторые слабительные;

противогрибковые препараты;

статины.

Распространенные причины:

Трудноперевариваемые продукты. Некоторые продукты организму сложнее переваривать, чем другие. Они часто содержат большое количество клетчатки или определенных видов сахара. Среди них:

бобы, чечевица, капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста;

отруби, особенно если они внезапно добавляются в рацион в больших количествах;

молочные продукты, содержащие лактозу, такие как молоко или сыр, но лактоза может вызвать газообразование у людей с недостаточностью лактазы – фермента, необходимого для переваривания лактозы;

фруктоза, которая содержится в некоторых фруктах и часто используется как подсластитель в безалкогольных напитках и конфетах;

сорбит – заменитель сахара, содержащийся в конфетах и искусственных подсластителях;

газированные напитки.

Расстройства пищеварения. Среди них: аутоиммунный панкреатит, целиакия, болезнь Крона, диабет, расстройства пищевого поведения, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастропарез, воспалительное заболевание кишечника, синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, язвенная болезнь.

Эти расстройства мешают нормальному пищеварению, создают нагрузку на пищеварительную систему и часто приводят к чрезмерному метеоризму.

Стресс. Некоторые люди во время стресса испытывают симптомы синдрома раздраженного кишечника, в том числе чрезмерный метеоризм. Некоторые привычки, иногда связаны со стрессом, такие как курение, жевание резинки, употребление сладостей или алкоголя, также могут вызвать чрезмерный метеоризм.

Закреп. Чем больше времени пищевые отходы проводят в толстой кишке, тем больше времени у них для ферментирования. Это часто приводит к чрезмерному метеоризму с неприятным запахом.