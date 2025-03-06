Какой вид тренировок лучше всего влияет на сон

Эксперты провели анализ данных более чем двух тысяч человек в поисках оптимального способа тренировок, который бы способствовал улучшению ночного отдыха. Результаты показывают, что самым эффективным в борьбе с бессонницей является силовая тренировка.

В то же время авторы исследования отмечают, что любой вид физической активности в целом положительно влияет на процесс засыпания. объектом исследования стали люди старшего возраста (60+), которые особенно часто сталкиваются с проблемами со сном, сообщает 24 Канал со ссылкой на BMJ.

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Физические нагрузки и сон

Предыдущие исследования указывают, что до трети взрослых страдают от бессонницы, при этом с возрастом качество ночного отдыха ухудшается. Специалисты объясняют это ослаблением циркадных ритмов и уменьшением выработки мелатонина. А недостаток сна может приводить к сахарному диабету второго типа и болезням сердца.

Связь между регулярными физическими упражнениями и лучшим сном хорошо известна. Ведущие медицинские институты, такие как Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), рекомендуют заниматься физической активностью в течение дня как один из способов самолечения бессонницы.

Впрочем, ученые отмечают, что до сих пор не существует четких рекомендаций, какой именно тип упражнений является самым эффективным для уменьшения проявлений бессонницы.

Силовые тренировки улучшают сон

Чтобы прояснить этот вопрос, команда под руководством доцента доктора Киттифона Нагавироя объединила данные 24 исследований с участием более 2000 взрослых в возрасте 60+ лет. У всех участников была официально диагностирована бессонница, а качество сна они оценивали самостоятельно, заполняя анкеты.

Сравнивались различные форматы физической активности – от аэробных упражнений (велоспорт, танцы, плавание) до силовой тренировки (поднятие веса, отжимания), а также занятий на равновесие и гибкость (гимнастика, йога) и комбинированных программ.

В среднем каждая программа длилась 14 недель, а участники занимались по 50 минут 2 – 3 раза в неделю. Результаты показали, что силовые упражнения обеспечили на 35% лучшее улучшение сна, чем аэробные нагрузки.

Интересно, что исследователи также выяснили: помимо силовых тренировок, дополнительное обучение правильному сну еще сильнее влияет на качество ночного отдыха, чем аэробные упражнения.