Украина расширяет социальную поддержку защитников. Теперь военнослужащие, которые получили ранения или заболели во время службы, могут рассчитывать на еще более широкий спектр бесплатной специализированной медицинской помощи.

Эта инициатива внедряется в сотрудничестве Министерства по делам ветеранов, Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины, об этом сообщил председатель подкомитета по фармацевтической отрасли Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых, передает 24 Канал.

Также на тему Что добавили в "Доступные лекарства" в 2025 году: полный перечень обновленного списка

Речь идет не только о лечении – это комплексная помощь, которая включает диагностику, реабилитацию, обеспечение лекарствами и психологическую поддержку,

– пояснил нардеп.

Какую помощь могут получить военные бесплатно

Заболевания сердца и сосудов

Бесплатное лечение гипертонии, аритмий, ишемической болезни сердца. Доступные современные методы диагностики – ЭКГ, УЗИ сердца, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Медикаменты предоставляются согласно Национальному перечню и благодаря государственным закупкам.

Неврологическая помощь

Специалисты оказывают помощь при травмах мозга, повреждениях спинного мозга и различных расстройствах нервной системы. Доступна профессиональная реабилитация после черепно-мозговых травм, психологическая поддержка (индивидуальные и групповые сессии, когнитивно-поведенческая терапия, помощь при ПТСР).

Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата

Лечение артрита, артроза, поражения суставов. Организуются реабилитационные программы после операций, консультации опытных специалистов.

Дополнительные бесплатные услуги во время лечения

Проведение лабораторных анализов, современная диагностика, эффективное обезболивание, интенсивная терапия, получение лекарств из Нацперечня, а также бесплатное питание в стационаре.

Как воспользоваться этой помощью?

Обратитесь к своему семейному врачу или напрямую в больницу, которая работает по Программе медицинских гарантий. Ваше здоровье и поддержка – первоочередной приоритет для государства.

Какие льготы имеют военные?

Источник Экономическая правда

В Украине для военных предусмотрен ряд льгот и социальных гарантий, имеющих целью улучшить их материальное положение и поддержать семьи военнослужащих.

Среди основных льгот – скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередное право на получение жилья или компенсацию за наем, а также бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения.

Демобилизованным лицам предоставляется право на бесплатное обучение в учебных заведениях, прохождения профессиональной переподготовки, повышения квалификации и получения дополнительных образовательных услуг. Семьи военнослужащих имеют доступ к социальным выплатам, доплат и помощи в случае потери кормильца или ранения.

Отдельно следует упомянуть о налоговых льготах – военные частично или полностью освобождаются от уплаты некоторых налогов и сборов, а также могут рассчитывать на помощь при оформлении кредитов или ипотек.