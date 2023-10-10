Как витамины и добавки могут разрушить вашу печень

БАДы (биологически активные добавки) – вещества, которые принимаются в дополнение к основному рациону с целью улучшения здоровья. Эти добавки могут содержать различные составляющие, включая витамины, минералы, растительные компоненты, аминокислоты, жирные кислоты и многие другие вещества. Но часто они могут приносить вред.

Люди используют БАДы, чтобы улучшить свой рацион, компенсировать существующие или возможные дефициты разных веществ. Кто-то надеется с их помощью снизить уровень стресса, улучшить память, повысить работоспособность, улучшить состояние кожи, волос и ногтей, усилить иммунитет, защититься от шлаков и токсинов или даже повысить либидо.

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Зачем люди пьют БАДы

Проще говоря, на БАДы люди возлагают большие надежды, подкрепляемые грандиозными обещаниями производителей.

Главный недостаток биологически активных добавок состоит в том, что они не подлежат такому же контролю эффективности и безопасности, как лекарственные препараты. В некоторых случаях может быть недостаточно данных для подтверждения безопасности использования определенных БАДов.

Одним словом, производители БАДов не несут ответственности за состав и эффективность своих продуктов. Трудно точно определить, что и в каких количествах содержится в составе конкретного БАДа.

Показания к применению БАДов могут быть сформулированы очень широко и нет соответствующего контроля над этими указаниями. Противопоказания и потенциальные побочные эффекты могут быть малоизвестными, поскольку производителям не всегда обязательно их указывать.

Как БАДы могут навредить вашей печени

Токсический гепатит – что это? Это острое повреждение клеток печени – гепатоцитов. Это реакция на избыточный прием вредных для печени веществ – алкоголя, некоторых лекарств и БАДов. Иногда токсический гепатит возникает через несколько часов или дней после действия токсина, в некоторых случаях для появления симптомов требуется постоянный контакт с веществом.

По данным Ассоциации, изучающий лекарственно-индуцированные повреждения печени (DILIN), примерно 20% случаев лекарственно-индуцированных гепатитов могут быть спровоцированы приемом биологически активных добавок (БАД). В реальности эти цифры могут быть еще выше, поскольку пациенты не всегда сообщают врачам о том, что они принимают дополнительные добавки.

Список вредных БАДов для печени очень длинный. Механизмы повреждения чаще всего изучены до конца. Конечно, можно сказать, что лекарственные средства тоже могут навредить и это правда. Но препарат назначает врач в конкретных дозировках и строго по показаниям, контролирует показатели крови и может отменить лекарство, если его вред превышает пользу.

Ни блоггеры, ни ваши знакомые и друзья не несут ответственности, если их совет навредит вашему здоровью. Все люди разные. То, что никак не повлияло на состояние одного человека, может сильно навредить другому.