Можно ли есть тыкву сырой: диетолог ответила

Этот сытный фрукт богат питательными веществами. Однако не все знают, что его можно есть в сыром виде.

Да, тыкву можно есть сырой. Это поможет получить от нее максимум пользы. Об этом сообщает Livestrong.com.

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Польза сырой тыквы

В большинстве рецептов этот фрукт термически обработан, но его можно есть сырым.

Сырая тыква может содержать даже больше питательных веществ (особенно водорастворимых витаминов группы B), чем приготовленная тыква, потому что некоторые из них могут теряться при испарении воды. Если вам нравится вкус сырой тыквы, то ее можно есть абсолютно нормально и безопасно, и она очень богата клетчаткой,

– сказала диетолог Дана Эллис Ханнес.

По данным Министерства сельского хозяйства США, примерно одна чашка сырой тыквы содержит всего 30 калорий, а также 1,2 граммов белка и 0,6 граммов клетчатки. Также в ней совершенно отсутствуют жиры.

Кроме этого, тыква богата витамином A, C, калий, медь и железо.

Однако стоит заметить, что сырая тыква имеет горький вкус и жесткую текстуру. Также ее нужно хорошо мыть, чтобы не подхватить кишечные бактерии.

Что можно приготовить из сырой тыквы

Один из лучших способов есть тыкву – нарезать ее кубиками. Посыпьте ее сверху корицей, чтобы придать тыкве десертный вкус без добавления сахара. Вы даже можете добавить семена льна для хрустящей текстуры.

И не забывайте про семена тыквы – они богаты магнием, который помогает защищать нервную и мышечную функцию.

Также сырую тыкву можно добавлять в салаты или делать из нее смузи. Есть вариант и для особых гурманов – пудинг из сырой тыквенного пюре.