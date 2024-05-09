Какая диета может улучшить сексуальное здоровье мужчин

Растительная диета может помочь мужчинам, которые лечатся от рака простаты, чувствовать себя лучше и уменьшить количество побочных эффектов.

Эти выводы опубликовали в журнале Cancer. В исследовании приняли участие более 3500 мужчин с раком простаты.

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Подробно об исследовании

Ученые разделили всех участников на 5 групп на основе соотношения животной и растительной пищи, которую мужчины потребляли.

Исследователи обнаружили, что группа, которая потребляла больше растений, получила на 8 – 11% больше показателей сексуальной функции по сравнению с группой, которая потребляла меньше.

Результаты также показали на 14% выше показатели здоровья мочевыводящих путей с меньшим количеством случаев раздражения, обструкции и недержания.

В группе, где процент растительной пищи был самым высоким, зафиксировали на 13% выше показатели гормонального здоровья по сравнению с теми, кто потреблял меньше.

Выводы

Ограничение потребления мяса и молочных продуктов при употреблении большого количества фруктов, овощей, орехов и злаков может уменьшить эректильную дисфункцию, недержание мочи и другие распространенные побочные эффекты, которые испытывают мужчины после лечения.

К слову, другое исследование, которое опубликовано в JAMA Network Open, свидетельствует, что мужчины с диагнозом рак простаты, которые переходят на более растительную диету, имеют меньший риск прогрессирования заболевания.