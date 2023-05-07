Неожиданный способ замедлить старение

Секрет долголетия все еще остается нераскрытым сполна. Однако время от времени ученые совершают удивительные открытия, которые могут хотя бы непосредственно приблизить нас к пониманию этих процессов.

Команда ученых Института психологии академии наук Китая выяснила, что занятия музыкой положительно сказываются на когнитивных функциях мозга, в частности, на памяти и внимании.

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В ходе исследования анализировались прежде всего когнитивные функции пожилых музыкантов и молодых людей, не занимавшихся музыкой. Выяснилось, что длительное занятие музыкой способно не только замедлить, но даже остановить ухудшение когнитивных функций в старости.



Музыка улучшает способность мозга запоминать / Фото Unsplash

Каким образом музыка влияет на работу мозга

Как объяснили ученые, это связано с тем, что у людей, регулярно занимающихся музыкой, размер некоторых частей мозга может быть больше, чем у тех, кто не изучал ее. Также у них наблюдалась активация в лобно-теменных участках, именно они отвечают за навыки планирования и анализа событий.

Даже если человек начинает изучать музыку в пожилом возрасте, это может иметь положительный эффект на мозг.

– подчеркнули ученые.

Более ранние исследования также показали, что музыка снижает уровень стресса и улучшает настроение, что также оказывает положительное влияние на деятельность мозга.