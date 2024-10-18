Как выглядит человеческая ладонь под микроскопом: видео напугало сеть

Врач показал свою ладонь под микроскопом. Тем самым он напомнил, почему так важно регулярно мыть руки.

Доктор Миро Фигура показал, как его рука выглядит под микроскопом, сообщает Mirror.

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Как выглядит рука под микроскопом

Если внимательно рассмотреть палец врача, то видно, что он довольно грязный. Там можно увидеть отмершие клетки кожи, пыль и маленькие волоски.

Как выглядят руки под микроскопом: видео

Однако медики отмечают, что людей на самом деле должно беспокоить то, что нельзя увидеть.

На этой руке может быть более 3 000 различных видов микробов, поэтому вы должны мыть руки. Гигиена рук чрезвычайно важна. Она может помочь уменьшить до 50% инфекций, которые можно предотвратить,

– сказала медик Дана.

В комментариях люди шокированы количеством грязи на руках врача. Некоторые комментаторы пишут: "я никогда не смогу это забыть", "это отвратительно" и "теперь понятно, почему у меня прыщи".

Врачи же напомнили простые правила мытья рук. Их необходимо дезинфицировать регулярно:

После посещения туалета или смены подгузников;

До и после работы с сырыми продуктами;

Перед потреблением пищи и во время ее приготовления;

После сопения, чихания или кашля;

До и после обработки любого вида пореза или раны;

После контакта с животными.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.