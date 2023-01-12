Что нужно знать о зубных пастах с фтором

Регулярная чистка зубов пастой с фторидами – это профилактика кариеса без посещения стоматолога. Но эффект зависит от концентрации фторидов в зубной пасте.

Какие фториды полезнее

Для профилактики кариеса наиболее эффективно сочетание аминофторида и фторида натрия, на втором месте – аминофторид (олафлур), на третьем – фторид натрия. Они дольше всего удерживают на поверхности эмали ионы кальция. Монофторфосфат натрия на данный момент фактически не употребляется.

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Пасты с фторидами делят на профилактические и лечебные. У лечебных высока концентрация фторидов, поэтому их назначает врач.

Пасты с фторидами не только защищают от кариеса, но восстанавливают поврежденную эмаль. Бесконтрольное использование может привести к флюорозу – поражению зубной эмали из-за избытка в организме фторида. Но такой риск есть только для развивающихся зубов, то есть для детей.

Сколько фторида должно быть в зубной пасте

Фториды поступают в организм с питьевой водой и пищей: рыбой, зелеными овощами и фруктами, чаем, яичным желтком, печенью и бараниной. Их количество в воде зависит от климатической зоны. Поэтому на максимальную концентрацию фторидов в зубной пасте влияет не только возраст, но регион проживания.

Точное количество фторидов, при превышении которого может возникнуть флюороз, неизвестно. Нормой считается ежедневный прием фторидов в районе 0,05 мг/кг массы тела в день для детей и взрослых, включая беременных и женщин.

Исследования показали, что зубная паста, содержащая от 1000 до 1250 частей на миллион (ppm) фтора, более эффективна, чем такая же без фторидов.

Для детей количество фторидов зависит от возраста:

до трех лет следует наносить небольшой мазок пасты, содержащий не менее 1000 ppm;

от трех до шести лет необходимое количество пасты должно быть размером с горошину и содержать не менее 1000 ppm;

детям от 7 лет и старше, равно как и взрослым, рекомендуется использовать пасту, содержащую 1350 – 1500 ppm.

Независимо от возраста зубы следует чистить дважды в день.

Детскую пасту нужно выбирать внимательно, потому что концентрация фторидов в организме может повышаться, если ребенок проглатывает пасту. Пасты с высокой концентрацией фторидов считаются лекарственными препаратами, поэтому их можно купить только в аптеке.