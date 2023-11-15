Как правильно выбрать матрас

В не так далеком прошлом выбор матраса был довольно ограничен: были только пружинные и поролоновые варианты. Однако сегодня рынок предлагает множество вариантов и правильный выбор матраса становится ключевым для обеспечения качественного сна в течение долгих лет.

Какие функции должен выполнять матрас

Начнём с того, какие функции должен выполнять ваш матрас, ведь от качества сна зависит многое. Он должен равномерно поддерживать позвоночник. То есть без "провалов" и выпирающих пружин. Только так вы можете расслабиться и принять удобное положение.

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Соответствовать весу и росту. Вспомните, как некомфортно бывает, когда вам приходится сгибать колени в поисках комфорта. Каждый матрас должен быть спроектирован с учетом физических параметров.

Сохранение свежести в течение всего срока службы. Хорошая вентиляция и отсутствие перегрева – важные аспекты. Ведь ваш матрас не должен превращаться в "жаркий островок" и быть идеальным местом для размножения бактерий.

Безопасные материалы. Отсутствие токсичных веществ в материалах – залог вашего здоровья. Матрас должен приносить комфорт и не иметь вредных веществ. Избегайте ЛОС, антипиренов, формальдегида и фталатов. Эти вещества могут отрицательно влиять на ваше здоровье.

Как выбрать матрас

Есть несколько золотых правил выбора матраса, которые следует придерживаться, если вы хотите создать себе и своим близким удобное спальное место.

Сходите в магазин, где продаются матрасы и протестируйте несколько вариантов. Обязательно полежите на нем не менее 10-15 минут, чтобы по-настоящему оценить удобство.

если вам понравился матрас в отеле, попытайтесь подобрать аналог или даже спросить персонал, какой вид они используют. Гостиничные матрасы подбираются достаточно тщательно и, как правило, очень удобны.

Никогда не заказывайте матрас в Интернете без тест-драйва. Даже если у него отличные отзывы. То, что подошло другим, может вам не подойти. Учитывайте свой вес и положение во время сна, чтобы сузить диапазон.

Если у вас проблемы со спиной, лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. Например, при сколиозе и остеохондрозе рекомендуются жесткие матрасы. Но если у вас есть хроническая боль, важно учитывать разные нюансы, которые может подсказать специалист.

Выбирайте матрас в соответствии со своим ростом и весом. Людям с нормальной массой тел и без ограничений здоровье свободнее в своем выборе, но если у вас высокий ИМТ, обязательно обратите внимание на то, какую жесткость имеет изделие.