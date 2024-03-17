Сколько можно играть в компьютерные игры без вреда для здоровья

Большинство исследований, касающихся влияния компьютерных игр на человека, приходят к выводу о возможном психологическом вреде из-за чрезмерного увлечения этим занятием. Исследователи из Австралии определили конкретный временной порог для игр, нарушение которого может привести к проблемам.

Компьютерные и онлайн-игры приобретают все большую популярность во всем мире. Среди геймеров в наши дни можно встретить не только молодых людей, но и представителей разных возрастных групп. Согласно некоторым данным, отмечается, что всемирная аудитория игроков в 2022 году превысила 3 миллиарда человек.

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Компьютерные игры, несмотря на то, что приносят удовольствие многим, требуют умеренного вовлечения, как и любое другое развлечение. Гейминг связан с сидячим образом жизни и длительным пребыванием в статической, часто неправильной позе.

Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила негативное влияние видеоигр, включив зависимость от них в список заболеваний и психических расстройств.

Новое исследование компьютерных игр

Исследователи из Австралии провели анализ данных опроса почти 1000 игроков компьютерных игр, проведенного в 2022 году в рамках международного исследования International Gaming Study. Среди участников были жители Канады, Австралии, США и Великобритании в возрасте от 18 до 94 лет.

На основе ответов была выявлена связь между продолжительностью игрового процесса у респондентов и проблемами со здоровьем за последний год.

Сколько можно играть

Общий анализ показал, что участники, которые проводили больше времени за играми, чаще сталкивались с негативными последствиями. Независимо от пола и возраста, те, кто играли более трех часов подряд, чаще чувствовали зрительную усталость, боль в запястьях, руках, спине и шее.

Странным образом, при продолжительности игровых сессий от 6 часов последствия для самочувствия были похожи на те, о которых рассказывали люди, которые играют 3 часа. Эти симптомы испытывали как обычные игроки, так и те, кто решил стать профессиональным геймером.

Участники старшего возраста чаще сталкивались с болями в руках и запястьях после длительных игровых сессий. Те, у кого был высокий риск развития игровых расстройств, отмечали дополнительные негативные симптомы, такие как головная боль и усталость.

Авторы исследования призывают повышать осведомленность о вреде длительного гейминга и принимать меры, направленных на стимулирование более здоровых сценариев гейминга. Чтобы уменьшить негативные последствия, специалисты советуют игрокам делать регулярные перерывы, использовать эргономичные кресла и другое специализированное оборудование.