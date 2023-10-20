Как сон после будильника влияет на здоровье

Многие из нас, услышав звонок будильника утром, нажимают кнопку "дремать" (или "отложить") на своих смартфонах, чтобы подарить себе еще несколько драгоценных минут сна. Специалисты часто предупреждали нас, что такая фрагментированная практика сна может негативно повлиять на наш сон.

Специалисты в области психологии и клинической неврологии, Тина Санделин (Tina Sundelin) да Джон Аксельсон (John Axelsson), проведя исследования в Стокгольмский университет да Каролинском институте решили определить, насколько распространена привычка спать после сигнала будильника и как это влияет на его качество и когнитивные способности людей.

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Новое исследование сна

Это исследование включало два этапа. На первом этапе ученые анонимно опросили 1732 г. добровольцы об их утренних привычках во время пробуждения. Результаты опроса подтвердили, что спать после сигнала будильника довольно распространенное явление: 69% участников утверждают, что они используют несколько будильников или функцию "повторного звонка".

Эта привычка, как оказалось, особенно характерна для молодежи и тех, кого называют "совами". Средняя продолжительность такого утреннего "досыпания" составила 22 минуты, и в общей сложности варьировала от одной до 180 минут. Основные причины, по которым респонденты прибегали к этой практике, включали ощущение сонливости утром и сокращение общего времени сна.

Для второго этапа исследования ученые отобрали добровольцев, регулярно практиковавших дрему после сигнала будильника утром. При выборе участников исключили тех, кто испытывал трудности с засыпанием и страдал от нарушений сна, также исключили тех, кто имел сильное апноэ или другие физические или психические проблемы. Злоупотребление алкоголем или наркотиками также являлось одним из критериев исключения.

Итак, в экспериментальную группу вошли 31 доброволец, которые провели три ночи в лаборатории исследования сна. После первой ночи, которая была ознакомительной, участники снова провели две ночи в лаборатории с перерывом между ними, которая варьировалась от двух дней до двух месяцев. Утром после сна у них было два режима пробуждения: первый включал получасовую дремоту после сигнала будильника и три повторных сигнала, а второй ~ подъем сразу после первого сигнала в установленное время.

После окончательного пробуждения в помещении включался потолочный свет, и участники предоставляли образцы своей слюны для анализа уровня кортизола – гормона стресса. Также проводилось когнитивное тестирование, используя приложение Karolinska WakeApp. После каждого теста участники оценивали свою сонливость, уровень стресса, трудоспособность и настроение.

Процедуру повторяли через 40 минут. Затем участники завтракали и покидали лабораторию. В тот же день они выполняли еще две серии тестов с использованием своих смартфонов, оценивали свою сонливость и настроение – примерно в полдень и во второй половине дня.

Результаты

По результатам эксперимента ученые установили, что хотя сон участников прерывался в течение разрешенной получасовой дремы, большинству удалось "доспать" достаточно много – более 20 минут. Кроме того, после окончательного пробуждения участники лучше выполняли когнитивные тесты. Исследование не выявило выраженного влияния дремоты на уровень кортизола в слюне, утреннюю сонливость, настроение или структуру ночного сна.