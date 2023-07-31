Мало тебя избивали: как наказание влияют на развитие человека

Когда дело доходит до плохого поведения, существует разница между наказанием и дисциплиной. Цель наказания – заставить ребенка страдать за нарушение правил, а дисциплины – научить, как улучшить в следующий раз.

Наказание предусматривает "штраф" за вину ребенка. Иногда желание наказать возникает из-за разочарования. В других случаях – от отчаяния. Родители могут кричать, избивать или лишать ребенка всех привилегий, чтобы отправить четкий сигнал о том, что такое поведение неприемлемо.

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Наказание ничему не учит

Наказание состоит в контроле над ребенком, а не в том, чтобы научить его контролировать себя. Часто наказание изменяет представление о себе. Вместо того чтобы думать, что человек сделал плохой выбор, ребенок может поверить, что он плохой человек.

Наказания не учат детей, как себя вести. Ребёнок, который бьют за то, что он ударил своего брата, не научится разрешать конфликт мирным путем. Зато он будет озадачен: почему родителям можно его избивать, а ему нельзя ударить брата?

В культурном и социологическом аспекте наказание – это способ демонстрации того, как нельзя. То есть наказание выполняет функцию регулирования. Но раньше люди не ставили вопрос о том, какие последствия реально несет наказание, которое приведет к "исправлению", а какое к разрушению.

Как последствия имеют наказание

Физическое наказание происходит причинением боли или дискомфорта в ответ на поведение ребенка. Примеры физических наказаний:

порка – один из самых распространенных методов физического наказания;

оплеухи, удары ладонью, щипания;

удары предметом, например ремнем, расческой, кнутом или палкой;

принуждение есть мыло, острый соус, острый перец или другие неприятные вещества.

Родители, физически наказываемые в детстве, с большей вероятностью физически будут наказывать своих собственных детей. Физические методы наказания могут иметь следующие последствия для ребенка:

агрессивное поведение;

поведенческие проблемы;

издевательства над другими детьми;

страх родителей;

низкая самооценка;

мнения, что физическое насилие – это нормально;

повышенный риск депрессии, беспокойства и личностных проблем.

Существуют нефизические формы наказания, которые также считаются жестокими и унижающими достоинство. К ним относятся наказания, которые унижают, очерняют ребенка, делают его виновным в чем-то, угрожают, пугают или высмеивают.

Как тогда воспитывать детей

Есть много способов привлечь ребенка к хорошему поведению. Самое важное – это здоровые, положительные и поддерживающие отношения с ребенком. Управление поведением ребенка работает лучше всего, когда вы заранее сообщаете ему, что вы ожидаете от него.

Четкая установка ограничений дает детям чувство безопасности, стабильности, предсказуемости и защищенности. Убедитесь, что вы хвалите ребенка за хорошее поведение. Похвала за хорошее поведение называется положительным подкреплением и приводит к стандартизации такого поведения.