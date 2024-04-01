Музыка влияет на вашу продуктивность

Согласно принципу Йеркса - Додсона, продуктивность человека коррелирует с его уровнем когнитивного возбуждения. Поддерживать это возбуждение на необходимом уровне может правильно подобранная музыка.

Музыка имеет различные эффекты на организм человека. Например, под влиянием электронных произведений меняется сознание, тогда как классическая музыка может облегчить хронические болевые ощущения.

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Новое исследование влияния музыку

Ученые из Университета Нью-Йорка изучали связь между музыкой, когнитивным возбуждением (интенсивностью эмоций) и производительностью человека. Они базировались на психологическом принципе Еркса – Додсона, который предполагает, что умеренный уровень когнитивного возбуждения приводит к оптимальной производительности, чрезмерно высокий вызывает тревогу, а слишком низкий – скуки.

Авторы провели эксперимент, в котором участники выполняли умственные задачи под музыку. Во время первой сессии участники выбирали для этого в качестве фона музыкальное произведение, которое они считали успокаивающим, а во время второй – музыку, вызывающую возбуждение.

Эксперимент включал выполнение 704 задания каждым человеком, а каждая сессия состояла из 16 блоков по 22 испытания в каждом. Участникам нужно нажимать на специальные или обычные кнопки на клавиатуре, без отвлечения от процесса и избегая ненужных движений. После каждых восьми блоков заданий, в середине сессии, предлагалось отдохнуть в течение 20 секунд, а между сессиями – две минуты.

Ученые отслеживали такие поведенческие характеристики, как скорость реакции участника и последовательность правильных ответов. Из физиологических параметров для работы были важными электрокардиограмма, характеристики дыхания, температура, выражение лица и другие данные, которые позволяют сделать вывод о состоянии человека.

Музыка улучшает производительность

Собранный во время эксперимента материал подтвердил принцип Йеркса – Додсона. Выполняя задания под более "увлекательную" музыку, участники были более продуктивными, чем во время работы под успокаивающие мелодии.

Ученые заметили, что на результаты могли повлиять такие факторы, как характер когнитивного задания и жанр используемой музыки,. Кроме того, важными являются индивидуальные особенности участников. Например, начальный уровень возбуждения у каждого уникальный, поэтому музыкальные произведения, которые помогут достичь нужного состояния, надо подбирать индивидуально.