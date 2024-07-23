Ученые поняли, как алкоголь нарушает работу сердца

Медики уже давно обратили внимание на увеличение количества пациентов с кардиологическими проблемами в период отпусков и праздников. Основной причиной такого явления является чрезмерное употребление алкоголя. Недавние исследования двух научных групп показали, как алкоголь способствует возникновению фибрилляции предсердий.

В Соединенных Штатах наблюдается увеличение случаев фибрилляции предсердий и ученые связывают это с употреблением алкоголя. Злоупотребление алкоголем определяется как потребление большого количества спиртного в течение короткого времени: пять порций для мужчин и четыре для женщин в течение двух часов.

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Как алкоголь повреждает сердце

Во время отпусков и праздников люди часто употребляют алкоголь в избытке, что приводит к госпитализации в кардиологические отделения, включая тех, кто ранее не страдал сердечными заболеваниями. В нашем исследовании на модели мышей мы продемонстрировали, как алкоголь вызывает аритмию и предложили способы ее предотвращения,

– поделился Саугат Ханал, аспирант отделения физиологии и клеточной биологии Медицинского колледжа Университета штата Огайо.

Ханал отметил, что систематическое употребление алкоголя может привести к серьезным нарушениям сердечного ритма, включая фибрилляцию предсердий. Статистика показывает, что алкоголь связаны с третью часть новых случаев аритмии, и у людей, которые регулярно употребляют алкоголь, частые рецидивы.

"Известно, что стресс вызывает резкое увеличение синтеза белка JNK2, что нарушает поступление кальция к клеткам сердца и приводит к нарушениям ритма. В новом исследовании мы впервые показали, что молекула Alda-1 может предотвратить эти нарушения", – объяснил ученый.

В эксперименте с мышами, которых привели в состояние алкогольного опьянения, 70% испытуемых страдали от фибрилляции предсердий. Однако те, кто получил Alda-1, избежали нарушений сердечного ритма, сохраняя активность JNK2 и уровень кальция в норме. Alda-1 блокирует активность JNK2 и помогает восстановить функцию фермента альдегиддегидрогеназы, который участвует в метаболизме этанола.

Второе исследование касалось влияния алкоголя на женщин. Предполагается, что эстрогены защищают женщин от сердечных заболеваний, но алкоголь нивелирует защитный эффект. Особенно это касается женщин с высоким уровнем эстрогенов.

Влияние алкоголя на сердце женщин

Ученые из Медицинской школы Броуди Восточно-Каролинского университета провели 8-недельное наблюдение за крысами с искусственно вызванной менопаузой. Животным удалили яичники и регулярно давали алкоголь, при этом одной группе дополнительно вводили гормональные препараты. Оказалось, что гормональная терапия не предотвращала повышение кровяного давления и учащение сердцебиения, что в целом ухудшало работу сердца и могло привести к сердечной недостаточности.

Исследователи обнаружили, что алкоголь в сочетании с высоким уровнем эстрогенов нарушает работу белков, регулирующих суточные ритмы, что вызывает окислительный стресс и ферроптоз – гибель сердечных клеток из-за избытка железа.

Поэтому ученые считают, что несмотря на кардиопротекторные свойства эстрогенов, их прием усиливает сердечную недостаточность, вызванную алкоголем. Поэтому женщинам в период пременопаузы и менопаузы, которые принимают гормональную терапию, следует быть осторожными с употреблением алкоголя.

Результаты обоих исследований требуют осторожного подхода, поскольку они были проведены на грызунах, и механизмы могут быть другими. Однако, перед тем как делать выводы для человека, нужны дополнительные исследования на приматах. Однако уже понятно, что алкоголь негативно влияет на сердце.