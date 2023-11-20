Мощный ингредиент для сжигания жира и ускорения метаболизма

В попытках похудеть люди часто истощают себя диетами или тренировками. Однако этот процесс в значительной степени зависит от вашего метаболизма. А вот ускорить его поможет один ингредиент, который есть точно у каждого на кухне.

Врач Уильям Ли рассказал об исследовании, подтвердившем эффективность этого ингредиента в снижении веса и улучшении кровяного давления. Кроме того, он поможет снизить уровень холестерина и сахара в крови. И речь о корице.

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Я говорю о корице, и если вы подумали о порошке, которым посыпаете яблочный пирог, то нет. Корица – это кора дерева, которую сворачивают в рулон,

– объясняет Ли.

По словам врача, корица содержит более 20 различных биологически активных веществ, влияющих на метаболизм. Один из них – альдегид, стимулирующий выработку гормона, сжигающий висцеральный жир.

Ли также рассказал, что корица может улучшить уровень глюкозы в крови и остановить развитие метаболического синдрома. Он подкрепляет свои слова данными научного исследования, которое проводили в Индии, в ходе которого ученые сравнили эффекты ежедневного употребления 3 грамм корицы в течение 16 недель с плацебо.

Эксперименты подтвердили эффективность корицы в похудении.

Результаты показали, что участники, принимавшие корицу, потеряли вес и имели более низкие показатели кровяного давления, уровня сахара в крови и холестерина. То есть специя может помочь вернуть обратно метаболический синдром.

Метаболический синдром – что это? Метаболический синдром – клиническое название состояния, когда человек имеет сочетание диабета, высокого кровяного давления и ожирения.

Почему это важное открытие

Люди с метаболическим синдромом втрое чаще страдают сердечным приступом или инсультом, а также имеют вдвое более высокие риски умереть от диабета II типа, чем те, кто не имеет этих патологий.

Врач уточнил, что положительный эффект можно увидеть, употребляя только половину чайной ложки корицы в день.