От снижения либидо до эректильной дисфункции: как стресс влияет на секс

Все происходящее вокруг влияет на каждый аспект нашей жизни: от здоровья и настроения до осознания собственных желаний и их реализации. Особенно заметно на нашем организме и его функциях отражается стресс.

Пожалуй, всем известно, что главной реакцией на стресс является реакция "бей или беги". При ней высвобождаются главные "гормоны стресса" - кортизол и адреналин. Эти изменения помогают быстро принять решение и отреагировать на неблагоприятные факторы, но есть и другая сторона. 24 Канал.

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Стресс может отрицательно повлиять на желание интимной близости и привести к снижению полового влечения. Что делать тем, кто столкнулся с похожими реакциями и существуют ли способы, способные вернуть либидо – разбираемся дальше.

Как стресс влияет на секс

Природой предусмотрено, что стресс и половое влечение не могут возникать одновременно. Более того – эти процессы по своей функции настолько разные, что с легкостью нейтрализуют друг друга. Да, половой акт призван расслабить пару, однако, когда стресс берет верх, эта опция становится полностью недоступной.

Дело в том, что при сильном стрессе нервная система переходит в режим выживания, а организм бросает все силы на приоритетное увеличение частоты сердечных сокращений и повышение АД. Вместо этого все, что отвечает за репродукцию понемногу отходит на второй план.

Если стресс длится недолго, весь функционал тела быстро восстанавливается. Однако при затяжных эпизодах все, что связано с половым актом, в частности, либидо, полностью аннулируется. Как следствие, у мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция, а у женщин – сухость половых органов. В то же время повышенный уровень кортизола может влиять на кровоток, необходимый для полового возбуждения обоих партнеров.

Однако последствия стресса проявляются не только на физиологическом, но и психологическом уровне. Находясь длительное время в нестандартных ситуациях, люди более склонны к тревоге, связанной с потенциальным половым контактом, еще более оттягивающим момент близости. Интересно и то, что женщины, переживающие сильный стресс, не концентрируются на процессе и отвлекаются не только от процесса, в который непосредственно вовлечены, но и перестают интересоваться «контентом для взрослых».

Вероятно, все это прозвучит знакомо для многих украинских пар, ведь, согласно опросам, 71% населения живет с ощущением напряжения и стресса. И, учитывая контекст, в котором мы оказались, это совсем не удивительно. Но главное понять, что справиться с этими вызовами вполне возможно.