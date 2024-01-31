10 минут, которые спасают жизни: почему украинцам необходимо становиться донорами крови уже сейчас

Полномасштабная война с каждым днем создает все больше испытаний, и одно из них – нехватка донорской крови. Почему потребность в донорстве насущная и как каждый украинец может помочь ее решить уже сегодня? Об этом читайте в материале 24 Канала.

С начала полномасштабного вторжения России потребность в донорской крови выросла более чем на 50% а в некоторых регионах даже на 70% рассказала Ирина Славинская соосновательница проекта ДонорUA и президент ОО "Всеукраинская ассоциация доноров Украины".

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В этих реалиях нашей жизни донорство крови становится решающе важным для помощи раненым ваша кровь буквально может спасти жизнь. И речь идет не только о спасении бойцов. Значительное количество запросов на получение донорской крови именно для помощи гражданским жертвам.

Какова ситуация с донорством крови в Украине сейчас

До 24 февраля в системе ДонорUA – общественной организации сотрудничающей с государством по обеспечению донорской кровью и ее компонентами было зарегистрировано около 40 тысяч доноров. За первую неделю полномасштабного вторжения присоединилось еще 25 тысяч человек.

На сегодня в базе зарегистрировано более 155 тысяч доноров. Динамика такова что ежемесячно присоединяется примерно 4 тысячи новых доноров

говорит Славинская.

Идеальная картинка которую надеется увидеть команда это 2 миллиона человек в базе из них около 500 700 тысяч регулярных доноров. По словам госпожи Ирины этого было бы достаточно, для того чтобы закрывать все потребности.

В то же время специалист отметила, что за последние два года ситуация значительно улучшилась. К примеру статистика до полномасштабного вторжения говорит, что в Украине было 13 донатов на тысячу населения. В то время как Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что в стране при мирной жизни должно быть 33 донаты на тысячу населения. То есть еще 2 года назад в Украине не обеспечивали 2/3 пациентов кровью.

Конечно вопрос не только в потребности крови объясняет Ирина Славинская. Поскольку популярность проекта на тот момент была значительно ниже чем сейчас.

"Тогда мы получали запрос от 10 пациентов ежемесячно сейчас это около 100. По стране потребность выросла более чем на 50% а в некоторых регионах даже на 70%. Это связано с войной и значительным увеличением количества трансплантаций в Украине" объяснила Славинская.

Также большая часть запросов именно на обеспечение донорской кровью во время хирургических вмешательств и онкозаболеваний. Они требуют большого количества донорской крови.

"Это основные направления с которыми к нам обращаются. Поэтому учитывая эти факторы и собственную статистику могу сказать, что нам не удается удовлетворить все запросы на 100 процентов" признает соучредитель проекта.

Избавиться от страхов легко на собственном опыте

Книжная консультантка из Львова Аня поделилась об опыте донорства. Рассказывает что впервые узнала о возможности стать донором в университете. А решение стать регулярным донором пришло не сразу.

Было как-то не до того. Но впоследствии меня поддержала подруга и мы вместе пошли в детский Охматдет в Киеве. Есть такая волонтерская организация "Агенты Крови" они сопровождают на протяжении всей донации, а в конце еще и вкусняшек и подарочек дадут

рассказывает Аня.

Девушка также поделилась что ведет историю своих донаций на сайт DonorUA. Там часто есть промокоды на такси в центры донаций.

С начала 2023 года Аня регулярно сдает кровь и плазму. Рассказывая о своем опыте донорства она признается что конкретной мотивации стать донором у нее не было.

Это простая вещь которая мне ничего не стоит, а другому человеку спасет жизнь. Помню где-то через месяц сдачи в Охматдете мне пришло сообщение "Ваша кровь сегодня спасла жизнь". Я почувствовала что-то такое что не передать словами. Только подумать: 2 3 часа моего времени раз в два месяца, а для кого-то это спасенная жизнь! Это же невероятно

делится девушка.

Как стать донором крови?

Каждый гражданин Украины достигший 18 лет имеет возможность стать донором крови. Однако есть несколько критериев которым нужно соответствовать: масса тела должна быть не менее 50 килограммов, а также не должно быть противопоказаний к донорству.

Стать донором можно в любом центре крови или медучреждении где можно сдать кровь. Найти ближайший центр можно по этому призвание.

Обязательно возьмите с собой паспорт.

За три дня до донации не употребляйте лекарства. За 48 часов до процедуры откажитесь от спиртных напитков. За день до сдачи крови нельзя употреблять молочные продукты яйца жирную острую или жареную пищу. Утром перед донацией позавтракайте кашей на воде чаем с печеньем или блюдами из овощей.

! Донорство это часть жизни, а не часть смерти. Это забота о себе профилактика онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное предоставление крови свидетельствует об ответственном отношении к собственному образу жизни. Сдать свою кровь это способ стать на защиту тех, кто нуждается в этом неотложно.

Автор Юлия Радченко