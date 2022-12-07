Почему люди набирают вес после диеты

Оказалось, что за скопление жира после периода ограничений в еде ответственен определенный тип кишечных микробов. Китайские ученые нашли способ борьбы с этими микроорганизмами.

Те, кто хоть раз в жизни был на диете, особенно связанной с ограничением калорий, знает, что после нее можно снова прибавить в весе. Иногда она быстро возвращается. Можно предположить, что это связано с возвращением к старым привычкам в питании или "компенсацией", когда человек начинает с двойной силой есть запрещенные продукты.

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Однако ученые из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук выяснили, что эти процессы ответственны за увеличение количества определенных кишечных бактерий - лактобацилл и их метаболитов. Именно они повышают всасывание липидов в кишечнике, что приводит к быстрому накоплению жира в организме.

Исследование проводилось на мышах. Животных распределили на группы, каждую из которых кормили в соответствии с той или иной диетой. Всего ученые разработали 10 типов таких систем, после диеты все мыши сбросили вес.

Почему после диеты вес быстро возвращается

Затем исследователи начали кормить животных в обычном режиме, и те начали снова толстеть, причем быстро и избыточно. Анализ показал, что основные причины тому были повышенная абсорбция липидов в кишечнике, усиленный анаболизм (синтез сложных веществ из простых) липидов в так называемой белой жировой ткани и снижение общего окисления липидов.

Чтобы подробнее изучить эти процессы, после диеты ученые посадили различные группы мышей на рацион с повышенным, пониженным и нормальным содержанием белка. Оказалось, диета с высоким содержанием белка предотвращала быстрое накопление жировой ткани и даже частично поддерживала потерю веса.

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Ученые проанализировали состав кишечной микробиоты мышей и выяснили, что постдиетический рацион с нормальным содержанием белка резко увеличивал число лактобацилл (Lactobacillus) примерно на 50 процентов. А вот высокобелковое питание, напротив, заметно сдерживало рост таких микроорганизмов.

Известно, что Lactobacillus очень чувствительны к пенициллину, поэтому учёные попробовали после диеты "лечить" мышей этим антибиотиком. Выяснилось, что такой подход тоже удручал рост этих микроорганизмов. Поэтому ученые полагают, что белковое питание в постдиетический период, а также использование пенициллина могут решать проблему увеличения массы тела.