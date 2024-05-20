Когда лучше заниматься спортом, чтобы снизить давление – утром или вечером

Пациентам с гипертонией обычно советуют аэробные тренировки, такие как ходьба, бег, танцы или велосипед. Однако, физиологи из Бразилии и США обнаружили, что такие физические активности положительно влияют на артериальное давление, только если они проводятся в вечернее время.

Польза аэробных нагрузок

Аэробная тренировка – это физическая активность низкой интенсивности, которая активизирует различные группы мышц и использует кислород как основной источник энергии. К этому виду физической активности относятся ходьба, подъем по лестнице, бег, танцы, езда на велосипеде и роликах, катание на коньках и лыжах, плавание, зумбу, аэробику и аквааэробику.

Также на тему Как восстановить речь после инсульта: исследования подтвердили эффективность простого способа

Ранее исследования показали, что аэробные тренировки положительно влияют на организм человека, улучшая когнитивные функции независимо от возраста. Эти тренировки также рекомендуются лицам с гипертонией – повышенным артериальным давлением.

Новое исследование эффективности физических упражнений

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии и Орегонского университета в США исследовали эффективность аэробных нагрузок у пациентов с гипертонией в зависимости от времени тренировки. Они обнаружили, что только вечерние тренировки положительно влияют на барорефлекс – один из главных механизмов кратковременного регулирования артериального давления, который поддерживает сердечно-сосудистую систему в равновесии.

В ходе десятинедельного эксперимента ученые работали с 23 пациентами старше 60 лет, страдающими гипертонией и принимающими лечение не менее четырех месяцев. Пациенты тренировались на велотренажере трижды в неделю в течение 45 минут с умеренной интенсивностью. Все участники были разделены на две группы: 12 человек тренировались утром (между 7:00 и 10:00), а 11 человек – вечером (между 17:00 и 20:00).

Как тренировки снижают давление

Ученые обнаружили, что у тех, кто тренировался вечером, улучшились все измеряемые индикаторы состояния сердечно-сосудистой системы. У группы, которая тренировалась утром, улучшилось лишь диастолическое (первое число) артериальное давление. Важнейшим открытием стало обнаружение того, что вечерние тренировки улучшили кратковременную регуляцию артериального давления, повышая чувствительность барорефлекса.

В настоящее время нет лекарств, способных корректировать чувствительность барорефлекса. Поэтому результаты этого исследования могут быть полезными для людей, у которых организм не реагирует на медикаментозное лечение гипертонии.