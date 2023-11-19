Как секс влияет на сон: научные данные

Людям, которые испытывают проблемы со сном, точно стоит знать, что есть очень приятный способ улучшить его. Для этого не обязательно пить снотворное, достаточно заняться сексом.

Более того, ученые обнаружили, что секс может помогать заснуть так же эффективно, как и снотворное.

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Детали исследования

В исследовании приняли участие 53 человека в возрасте от 23 до 49 лет, они прошли опрос, содержащий 8 вопросов.

75% респондентов сообщили, что засыпали легче, если перед сном занимались сексом,

а 64% ответили, что секс перед сном для них является альтернативой снотворному.

другие же отметили, что секс перед сном в целом улучшает качество их сна.

Ученые резюмировали, что секс перед сном может оказаться полезным, поскольку он снижает уровень стресса.

Секс может улучшить качество сна, уменьшить стресс и помочь быстрее заснуть ночью, но при условии, что секс вообще не мешает вашему сну и вы спите рекомендованные 7 – 9 часов в сутки,

– объяснил ученый Дуглас Кирш.

Похоже, что секс/оргазм положительно влияет на сон как у мужчин, так и у женщин. Несмотря на то, что опрос продемонстрировал в основном положительное влияние секса на сон, ученые признают, что негативная связь с сексуальной активностью не исследовалась, поэтому необходимы более масштабные исследования этой темы.