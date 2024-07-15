Как воспитать в детях уверенность и любовь к себе: почему это важно

Сегодня психологам уже не нужно доказывать, как важно воспитывать у детей уверенность и любовь к себе. Уверенные в себе дети не боятся нового и ошибок, у них лучше идут дела в школе, дома и с друзьями.

Неуверенных в себе детей чаще обижают, а им в ответ сложнее постоять за себя. Они боятся быть непринятыми и реже проявляют инициативу. Их пугают ошибки, поэтому они быстрее задаются или даже не пробуют, если не уверены в успехе.

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Уверенность дошкольников

Позволять "прощупывать" способности и ограничения своего тела. Обычно дети познают их с помощью подвижных игр с элементами "риска", которые включают проверку возможностей. Под риском мы не имеем в виду прыгать с балкона с зонтиком – быстрее залезть на канат или съехать с высокой горки.

Поощрять самостоятельность. Например, школа ребенка недалеко от дома, и через какое-то время родители могли бы позволить ему самостоятельно ходить на занятия. Стоит избегать гиперопеки: исследования показывают, что она может препятствовать развитию уверенности – ребенок может решить, что он "недостаточно хорош", чтобы справиться самостоятельно.

Средняя школа

Хвалить за старания, а не за результат. Исследования показывают, что похвала за усердие формирует здоровую мотивацию и отношение к труду.

Обучать навыкам решения проблем, а не решать проблемы за ребенка. Например, ребенок может забывать об уроках и пропускает занятия из-за репетиций. Родители могли бы сами поговорить с учителями, чтобы выяснить, как потерять успешность, но мы предлагаем им доверить эту задачу самому ребенку. Ему важно научиться договариваться и искать решения самому.

Уверенность старшеклассников

Формировать установку роста. Концепцию установки на рост придумала психолог Стэнфордского университета Кэрол Дуэк. Идея заключается в том, что в любом возрасте каждый может (и должен) учиться и развиваться. Нет такого знания или навыка, которую нам было бы слишком поздно или непосильно освоить. Согласно исследованиям люди с установкой на рост устойчивы к трудностям на пути к цели.

Поощрять здоровый оправданный риск. Старшая школа – время экспериментировать с внешностью и пробовать себя в новых ролях, делать ошибки и учиться самим разбираться с их последствиями. Родителям может казаться, что синие волосы и увлечение боксом их дочери совсем не подходит, но это безопасные и контролируемые эксперименты. Самостоятельные решения и связанный с ними положительный опыт укрепят веру в то, что трудности подростку по силам.

Универсальные советы для развития уверенности

К каждому возрасту ребенка важен свой подход, но есть и несколько общих рекомендаций, важных в любом возрасте:

Принятие и безусловная любовь. Исследования показывают, что положительный эмоциональный детский опыт является основой здоровой самооценки в будущем.

Быть примером. Когда вы не боитесь трудностей и с азартом пробуете новое, дети перенимают ваше отношение и учатся делать так же.

Избегать перфекционизма. Понимание детей, что делать ошибки – это нормально и что это часть опыта, помогает построить здоровые отношения с собой. Гораздо легче полностью принять себя, когда нет необходимости быть совершенством.