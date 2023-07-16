Как развить у детей математическое мышление: простой способ

Ученые доказали, что настольные игры, основанные на числах и цифрах, таких как "Монополия", "Реверси" и "Ловушки и лестницы", улучшают математические способности маленьких детей.

Ранее было известно, что настольные игры способствуют обучению и развитию детей, в том числе улучшению грамотности и чтения. Новое исследование выявило, что для детей от трех до девяти лет формат числовых настольных игр помогает улучшить цифру, сложение и способность распознавать число больше или меньше другого.

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Новое исследование настольных игр

Исследователи считают, что дети извлекают пользу, когда играют в настольные игры несколько раз в неделю под наблюдением учителя или другого обученного взрослого. Они основывали свои выводы на обзоре 19 исследований, опубликованных с 2000 года с участием детей от трех до девяти лет. Все исследования, кроме одного, были посвящены взаимосвязи между настольными играми и математическими навыками.

Все дети, принимавшие участие в исследованиях, получали специальные занятия по настольным играм, которые проводились в среднем дважды в неделю по 20 минут в течение полутора месяцев. Учителя, терапевты или родители были среди взрослых, проводивших эти занятия.

Настольные игры улучшают математические способности

Авторы оценивали успех по четырем категориям, включая базовые навыки работы с числами, такие как способность называть числа и базовое понимание чисел, например, "девять больше трех". Другими категориями были углубленное понимание чисел, когда ребенок может точно прибавлять и вычитать, а также интерес к математике.

Результаты показали, что математические навыки значительно улучшились после занятий у детей более чем в половине (52%) проанализированных задач. Почти в трети (32%) случаев дети достигли лучших результатов, чем те, кто не участвовал в настольных играх.