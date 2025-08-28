Свежее исследование среди молодежи показало тесную взаимосвязь между качеством сна и уровнем психологического благополучия. Интересно, что увеличение доли растительной пищи в рационе может частично нивелировать негативные последствия плохого сна.

Данные были опубликованы в журнале PLOS One группой ученых во главе с доктором Джеком Купером из Университета Отаго (Новая Зеландия), сообщает 24 Канал.

Предыдущие исследования неоднократно демонстрировали, что здоровый образ жизни положительно влияет на физическую форму. Однако гораздо меньше внимания уделялось тому, как ежедневные привычки влияют на психологическое самочувствие, и тем более – как эти привычки взаимодействуют между собой.

Новое исследование полезных привычек

Чтобы восполнить этот пробел, ученые проанализировали поведение людей в возрасте от 17 до 25 лет, рассматривая три аспекта: качество сна, количество фруктов и овощей в рационе и уровень физической активности.

В исследовании использовались данные сразу из трех источников: опрос более тысячи взрослых из разных стран, двухнедельного дневника 818 молодых людей, а также наблюдение за 236 участниками в течение 8 дней с помощью фитнес-трекеров.

Как разные привычки влияют на здоровье

Результаты однозначны: именно качественный сон чаще всего прогнозировал высокий уровень психологического благополучия. Далее по важности шло употребление фруктов и овощей, а физическая активность замыкала тройку лидеров, хотя ее влияние было особенно заметным при изменении привычек у одного и того же человека в разные дни. Например, если молодежь употребляла больше овощей и фруктов в отдельный день, их настроение улучшалось именно в этот день.

Каждая из привычек – полноценный сон, здоровое питание и физические упражнения – влияла на самочувствие независимо друг от друга. Но особенно стоит отметить, что их влияние усиливалось в комплексе: совокупность здоровых привычек приводила к максимальному улучшению психологического состояния.

Авторы отмечают и интересное исключение – взаимодействие сна и питания: повышенное потребление фруктов и овощей частично компенсировало недосыпание, а хороший сон уменьшал негативные эффекты недостаточного количества растительной пищи.

Не надо сразу стремиться к идеальным показателям. Даже немного лучше высыпаться, сделать рацион полезнее или тренироваться на 10 минут дольше – уже заметно улучшает ваше самочувствие,

– отметил доктор Джек Купер.

Ученые напоминают: молодость часто сопровождается определенными трудностями – переездом, финансовой нестабильностью, стрессами в обучении и общении. Осознанное отношение к собственным привычкам может не только облегчить этот период, но и дать молодежи возможность стать увереннее, счастливее и гармоничнее.