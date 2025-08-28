Почему это важное исследование?

Только в 2018 году было зафиксировано около 5 миллионов новых диагнозов и 3 миллиона смертей. Сейчас же врачи бьют тревогу, поскольку рак ЖКТ все чаще обнаруживают у людей моложе 50 лет.

Как и при других хронических заболеваниях, на риск развития рака влияют образ жизни и пищевые привычки. Американское онкологическое общество выделяет среди главных факторов: питание, физическую активность, курение и употребление алкоголя.

Ученые исследовали цвет пищи?

Корейские ученые решили проверить еще один фактор – цвет фруктов и овощей, которые мы едим. Результаты исследования, проведенного в Национальном онкологическом центре Кореи с 2007 по 2021 год, опубликованы в журнале Nutrition Research. В нем участвовали более 11 тысяч человек, которых наблюдали в среднем 8 лет. За это время выявили 214 случаев рака ЖКТ.

Особое внимание исследователи уделили мякоти фруктов и овощей, а не кожуре. Белыми продуктами считали яблоки, груши и бананы, красными и фиолетовыми – помидоры, клубнику и свеклу.

Что обнаружили ученые?

Ежедневное потребление 188 граммов белых фруктов и овощей снижает риск рака ЖКТ на 36%.

34 граммов красных или фиолетовых продуктов в день уменьшают риск на 32%.

У людей, которые употребляют алкоголь, 94 граммов красных/фиолетовых фруктов и овощей снижает риск на 43%.

Можно ли доверять выводам?

Ученые отметили, что исследование имело ограничения. В частности, оно охватывало только корейскую популяцию, а все виды рака ЖКТ анализировали вместе, поэтому нельзя точно сказать, какой цвет эффективнее для конкретного органа.

Поэтому, сколько фруктов потреблять?

Объясним на примерах:

188 граммов белых продуктов – это большое яблоко, два небольших банана или почти две чашки цветной капусты;

34 граммов красных/фиолетовых – пара долек помидора или две средние клубники.

Важно! Регулярное употребление овощей и фруктов помогает не только снизить риск рака, но и поддерживает сердечно-сосудистое здоровье, мозговую активность и долголетие.

Как улучшить эффект?

Чтобы разнообразить рацион, фрукты можно добавлять в смузи, каши, десерты, а овощи – в супы, запеканки и гарниры. Легкая термическая обработка делает некоторые полезные вещества более доступными для организма.

Таким образом, цветной рацион – это простой и эффективный способ укрепить здоровье и снизить риски серьезных заболеваний.