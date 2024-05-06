Пищевое отравление: как распознать и лечить

Чтобы облегчить симптомы пищевого отравления, нужно пить много жидкости. Например, воду. Если беспокоит боль в животе или есть высокая температура, можно принимать парацетамол. У большинства людей отравление проходит без лечения через несколько дней.

Симптомы пищевого отравления

Пищевое отравление возникает, если съесть пищу, которая заражена микробами. Симптомы зависит от причины отравления – бактерия или вирус.

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Обычно появляются:

тошнота;

рвота;

водянистая или кровавая диарея;

боль в животе и спазмы желудка;

высокая температура 38 градусов по Цельсию и выше;

общее недомогание, ощущение усталости;

озноб.

Как лечить пищевое отравление

Чаще всего пищевое отравление протекает легко, поэтому большинству людей становится лучше за несколько дней без лечения. Чтобы чувствовать себя комфортнее в период выздоровления и предотвратить обезвоживание, нужно дать желудку покой, не пить и не есть несколько часов после отравления, а затем пополнить запас жидкости, рассасывать кусочки льда или пить воду.

Если тошнит, можно делать маленькие глотки. Пить нужно столько, чтобы моча была светло-желтая или прозрачная, а кроме обычной воды подойдут минеральная или прозрачный бульон.

Если заболел маленький ребенок, нужно продолжать кормить грудью или из бутылочки, но маленькими порциями и чаще, чем обычно. Детям на смеси или твердой пище давать маленькие глотки воды между кормлениями.

Ешьте, когда чувствуете, что можете. Постепенно начать есть мягкую, нежирную пищу, что легко усваивается, например, крекеры, тосты, бананы и рис. Пока не почувствуете себя лучше, исключить алкоголь, молочные продукты, кофеин, никотин, жирные или сильно приправленные блюда.

Когда надо обратиться к врачу

Нужно обратиться к терапевту, если:

появилась кровь в рвоте или экскрементах;

если диарея длится более трех дней;

сильная боль или спазмы в животе;

лихорадка;

признаки обезвоживания (чрезмерная жажда, сухость во рту, мало или полное отсутствие мочи);

сильная слабость, головокружение;

неврологические симптомы (нечеткое зрение, мышечная слабость и покалывание в руках).

Люди из группы повышенного риска, к которой относятся беременные, дети, люди с хроническими заболеваниями или старше 60 лет должны вызвать скорую помощь с любыми симптомами пищевого отравления.