Как понять, что ваш партнер – абьюзер

Абьюз – это любая форма насилия над человеком, а абьюзивные отношения – это те, в которых один партнер нарушает личные границы другого, плохо ставится, оскорбляет, унижает, применяет физическое насилие.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), абьюзу испытывает каждая третья женщина . ООН определяет насилие в отношении женщин как любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который наносит или может причинить физический, половой или психологический вред или страдания женщинам.

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При этом жертвами абьюза становятся не только женщины: каждый шестой мужчина также подвергается насилию в отношениях.

Как понять, что вы в абьюзивных отношениях