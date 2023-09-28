Хороший чекап: что проверить, если вам уже стукну 30

Чтобы проверить здоровье ранее существовала диспансеризация. Но доверия к ней не было: ты ходишь по кабинетам, тратишь целый день или несколько и в результате не понимаешь, есть у тебя проблемы или нет. Поэтому ее упразднили. А как тогда проверять, все ли в порядке со здоровьем?

Медицинский чекап – это набор исследований, цель которого выявить заболевание или склонность к нему. Предок современного чекапа – обязательная диспансеризация. Разница между ними в том, что диспансеризация охватывает всех сразу и оплачивает ее государство, а чекап – индивидуальное решение пациента. Обычно чек проводят в частной клинике и платит за него сам пациент.

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По идее чекап – это индивидуальный план обследования в зависимости от возраста, анамнеза, образа жизни и других параметров. Вот только в платных клиниках чаще всего предлагают ту же диспансеризацию, только за деньги. Эти чекапы не индивидуализированы – максимум по полу и возрасту и выглядят как позиция в прайс-листе с конкретным набором консультаций и анализов, который не подлежит пересмотру.

Как правильно пройти чекап

Чекап должен начинаться с консультации терапевта. Не следует брать в клинике стандартный набор обследований. Принцип "чем больше – тем лучше" здесь не работает. Нет смысла, например, проверять гормоны щитовидной железы без показаний или сдавать кровь на онкомаркеры, если нет подозрения на рак конкретного органа.

Поэтому врач должен собрать информацию о здоровье пациента: есть хронические заболевания, аллергии, были ли операции в прошлом, какие таблетки он принимает, что у него за работа, как он питается, какие у него вредные привычки, чем болеют родственники.

На основании этого доктор составит индивидуальную программу обследований: только так будет смысл. Если пациент сам обращается в клинику или лабораторию, назначая себе анализы, то, скорее всего, это будет излишняя трата денег.

Однако есть "базовые показатели", которые нужно проверять всем, даже если вы молоды и чувствуете себя хорошо.

Что проверить, если вам за 30

В 30 лет следует записаться к терапевту, стоматологу, офтальмолога, урологу и гинекологу, чтобы проверить эти показатели:

Рост, вес и индекс массы тела.

Давление – не реже одного раза в два года. Если верхняя цифра составляет от 120 до 139 мм рт. ст. или нижняя цифра – от 80 до 89 мм рт. ст., каждый год.

Уровень холестерина – раз в 4 – 6 лет.

Уровень сахара в крови, если давление выше 130/80 мм рт. ст.

Состояние зубов – один или два раза в год для осмотра и профессиональной чистки.

Зрение – если есть проблемы, каждые два года или чаще по рекомендации врача.

Статус прививок – прививаться от гриппа нужно ежегодно, остальные прививки – по индивидуальному графику.

Наличие половых инфекций. Зависит от полового поведения.

Также молодым женщинам нужно проходить скрининг раком шейки матки. Для этого есть два способа: мазок Папаниколау каждые три года или тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) каждые пять лет.